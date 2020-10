Francês já treinou o Differdange, Progrès Niederkorn e F91 Dudelange.

Liga BGL de futebol. Pascal Carzaniga é o novo treinador do Swift Hesperange

Henrique DE BURGO O Swift Hesperange anunciou a contratação do novo treinador da equipa principal de futebol. Trata-se do francês Pascal Carzaniga, que já treinou o Differdange, Progrès Niederkorn e F91 Dudelange.

O anúncio foi feito esta tarde, em comunicado, pelo conselho de administração do clube. Carzaniga assinou contrato até ao final da temporada 2020/2021, substituindo Jeff Strasser, que terminou esta quarta-feira o vínculo com o clube.

O Swift Hesperange encontra-se atualmente no sexto lugar da classificação da Liga BGL, com 11 pontos, menos oito que o líder F91 Dudelange. Com a recente chegada do investidor Flavio Becca ao clube, o Swift foi apontado como um dos principais candidatos ao título, tendo contratado boa parte dos jogadores que foram nos últimos anos campeões nacionais pelo F91 Dudelange.



