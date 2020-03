Liga BGL com duelos a não perder no domingo

A eliminação do Fola e do F91 Dudelange (detentor do troféu) da Taça do Luxemburgo de futebol foram as maiores surpresas da terceira ronda da prova, apesar de o Dudelange ter sido pelo Niederkorn. A formação de Esch perdeu em casa frente ao Titus Pétange, enquanto o campeão foi derrotado nas grandes penalidades pelo Progrès Niederkorn.