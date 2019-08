A terceira ronda da Liga BGL arranca este sábado com um dos clássico do futebol luxemburguês. O F91 Dudelange recebe a Jeunesse d’Esch, amanhã, às 17:00, no estádio Jos Nosbaum.

Liga BGL: Clássico F91 – Jeunesse abre 3.ª jornada

Manuela PEREIRA A terceira ronda da Liga BGL arranca este sábado com um dos clássico do futebol luxemburguês. O F91 Dudelange recebe a Jeunesse d’Esch, amanhã, às 17:00, no estádio Jos Nosbaum.

O F91 Dudelange, que na terça-feira garantiu a qualificação para o 'play-off' da Liga Europa, é quinto classificado (com 3 pontos) mas tem um jogo em atraso referente à 2.ª jornada – frente ao Union Titus Pétange, que vai ser disputado em 25 de setembro –, por causa justamente das eliminatórias da competição europeia.

A Jeunesse tem os mesmos três pontos que o campeão nacional F91, mas um jogo a mais, ocupando atualmente o décimo lugar da tabela classificativa. O clássico vai ter arbitragem de Alain Michel Durieux.

Os outros seis jogos desta ronda disputam-se no domingo.

O Fola recebe o Etzella. O Progrès Niederkorn joga fora em casa do Racing. O Muhlenbach desloca-se ao terreno do Rodange. Ficando pelo sul do país, o FC Differdange recebe o Hostert. Já o Mondorf-les-Bains joga em casa frente ao Strassen.

O Vitória Rosport é o único clube que venceu os dois primeiros jogos da temporada. Lidera por isso a classificação e recebe o Union Titus Pétange, no domingo.

Calendário da 3.ª jornada da Liga BGL 2019-2020

Sábado, dia 17 de agosto

F91 Dudelange – Jeunesse d’Esch, às 17:00

Domingo, dia 18 de agosto

Fola – Etzella, às 16:00

Rodange – Muhlenbach Blue Boys, às 16:00

Rosport – Union Titus Pétange, às 16:00

Racing – Progrès Niederkorn, às 16:00

Mondorf – Strassen, às 18:00

Differdange – Hostert, às 18:30

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.