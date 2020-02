A Liga BGL de futebol volta aos relvados este fim de semana, após a habitual pausa de inverno, e um dos jogos da 14.ª jornada vai opor os campeões em título aos atuais líderes do campeonato.

Liga BGL. Campeões em título vão defrontar atuais líderes do campeonato

Diana ALVES

Não vão ser os primeiros jogos do ano porque Mühlenbach e Racing disputaram na semana passada um jogo em atraso da 13.ª ronda – que acabou com um empate a duas bolas –, mas é o regresso oficial da Liga BGL após mais de dois meses de interregno.

Os sete jogos da ronda 14 disputam-se no sábado e no domingo, sendo o Progrès Niederkorn e o Hostert os primeiros a entrar em campo, este sábado, às 18:00. A formação de Niederkorn, segunda classificada, está obrigada a vencer para continuar na perseguição ao líder da tabela, o Titus Pétange.

Pétange esse que é um dos protagonistas do jogo grande desta jornada. Os atuais líderes jogam no reduto do F91 Dudelange, campeão em título, no domingo, às 16:00. O Pétange entra nesta ronda isolado no comando da tabela classificativa, com 32 pontos, ao passo que o F91 surge apenas em quinto lugar, com 20.

Já o Fola Esch, terceiro colocado, mede forças nesta ronda com o Strassen, que é sexto.

Os jogos da 14.ª jornada da Liga BGL disputam-se então este fim de semana. À exceção do Progrès e do Hostert, que se defrontam às 18:00 de sábado, todas as equipas entram em campo no domingo, às 16:00.

