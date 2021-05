Este é o oitavo título do clube de Esch.

Liga BGL. As imagens do Fola campeão

O Fola sagrou-se este domingo campeão de futebol da Liga BGL ao bater o rival de Esch, a Jeunesse, por 0-3. Este é o oitavo título para o clube mais antigo do Luxemburgo, que não vencia desde a época 2014-2015.

O título da equipa de Esch põe fim aos quatro anos de vitórias consecutivas do F91 Dudelange. Veja as fotos da festa logo após a partida.

21 Foto: Ben Majerus

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Adeptos do Fola festejam um dos golos da partida. Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Adeptos da Jeunesse durante a partida em Esch. Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus Foto: Ben Majerus

Fundado em 1906, o Fola terminou o campeonato com 68 pontos, à frente do F91 (66) e do Swift Hesperange (65).

