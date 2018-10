O jogo Union Titus Pétange - Strassen marca, este sábado, a partir das 16h, o arranque da 8a jornada da Liga BGL de futebol. Um duelo entre treinadores lusófonos, já que Baltemar Brito, treinador brasileiro do Titus, vai medir forças com o português Manuel Correia, homólogo português do Strassen.

Liga BGL arranca sábado com duelo de treinadores lusófonos

Após a pesada derrota sofrida em Dudelange (6-1), os comandados de Baltemar Brito querem voltar às vitórias perante o seu público, frente à equipa do Strassen que também foi goleada em casa pela Jeunesse (0-4), mas que tem a particularidade de apenas tem conquistado pontos a jogar no exterior. Um jogo que se prevê equilibrado entre duas formações à procura de pontos.

Ainda no sábado, mas a partir das 18h, o FC Differdange, segundo classificado do campeonato, desloca-se ao norte para defrontar o Etzella, em Ettelbruck. À mesma hora disputa-se também o Progrès Niederkorn - Mondorf, jogo no qual a formação de Niederkorn estreia a novo dupla de treinadores Cyril Serredzum - Serge Wolf que substituiu Paulo Amodio contra a formação termalista comandada pelo treinador luso Paulo Gomes.

Os restantes jogos disputam-se domingo, com o seguinte programa:

- Jeunesse d'Esch - US Hostert (16h)

- Rosport - Hamm Benfica (16h)

- US Rumelange - Fola Esch (16h)

- Racing Luxembourg - F91 Dudelange (18h)



