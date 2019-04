Progrès Niederkorn - F91 Dudelange e Hostert - Hamm Benfica são dois dos jogos mais aguardados desta ronda.

Liga BGL. 21a jornada disputa-se este sábado

O encontro entre Progrès e F91 Dudelange, amanhã, em Niederkorn, a partir das 18h, é um dos jogos que mais expetativas está a gerar nesta 21a jornada da Liga BGL.

Após a derrota sofrida em Mondorf, no passado domingo, a equipa da casa necessita vencer o líder para poder sonhar com o pódio da classificação, sinónimo de qualificação para a pré-eliminatória da Liga Europa. Por seu turno, o F91 Dudelange também sabe que não pode perder pontos na corrida ao título. O encontro promete emoções fortes, até porque as duas equipas vão voltar a encontrar-se na próxima quarta-feira, em Dudelange, desta vez em encontro das meias finais da Taça do Luxemburgo.

O RM Hamm Benfica desloca-se a Hostert para defrontar a equipa local num duelo entre formações que lutam desesperadamente para evitar a despromoção. Após terem perdido em casa frente ao Rosport (1-3), na última jornada, os encarnados do Cents agora comandados por Pedro Resende, sabem da importância dos três pontos para a classificação e para fugir aos lugares incómodos do fundo da tabela. Com um calendário semelhante e complicado até ao final do campeonato, todos os pontos serão bem vindos para qualquer das duas equipas.

Hostert e RM Hamm Benfica disputam outro dos principais jogos da Liga BGL. Foto: Christian Kemp

O Fola desloca-se a Ettelbruck para defender o segundo lugar frente a uma equipa que se encontra numa espiral negativa, tendo registado várias derrotas nos últimos encontros. Com um olho em Niederkorn, os jogadores de Esch-sur-Alzette visam mais uma vitória para continuarem a poder sonhar com a conquista do título que lhes tem fugido nas últimas épocas.

Na luta pela permanência, o Victoria Rosport recebe o Differdange no estádio do Camping. Após três vitórias consecutivas e uma excelente recuperação na tabela, Paulo Amodio e o Differdange querem continuar na senda dos triunfos e lutar por um lugar 'europeu', mas vai defrontar um Victoria aguerrido que vai lutar pelos três pontos e tentar garantir o mais rapidamente possível um lugar entre a elite do futebol luxemburguês.

Na luta pela 'Europa', a Jeunesse d'Esch acolhe o Union Titus Pétange de Carlos Fangueiro num jogo que tem tudo para ser um grande espetáculo. Sébastien Grandjean, novo timoneiro dos 'alvinegros' conseguiu os três pontos em Hostert, no último minuto, e sabe que apenas a vitória interessa à Jeunesse para quem um apuramento para as competições europeias será de extrema importância para a saúde financeira do clube.



Mas Carlos Fangueiro e o seu Titus Pétange encontram-se num impasse. Após quatro vitórias consecutivas que colocaram o clube perto do topo da classificação, seguiram-se três derrotas que fizeram descer o clube ao 8° lugar e praticamente sem possibilidades de terminar entre os quatro primeiros. De qualquer forma, ambos os conjuntos vão lutar pela vitória num jogo que promete ser arduamente disputado.

Racing Luxembourg e Strassen protagonizam o 'dérbi' da capital. Frente a uma equipa que tem pautado a sua atuação no campeonato por uma grande irregularidade, o Strassen, que já não perde há dez jogos, vai tentar conquistar mais uma vitória para intrometer-se definitivamente na luta pelos primeiros lugares.

O Rumelange, último classificado com apenas 12 pontos, recebe o Mondorf de Paulo Gomes que ocupa o 9° lugar da tabela com 24. Agora com Gerard Jeitz ao leme, presidente que acumula também as funções de treinador, o 'lanterna vermelha' vai tentar a sua derradeira oportunidade de vencer para poder acalentar a ténue esperança de alcançar um lugar que lhe permita disputar a 'liguilha' para evitar a descida de divisão, embora o Mondorf parta claramente como favorito.

Todos os jogos se disputam às 18h, exceto o Etzella - Fola, com início agendado para as 19h30.



