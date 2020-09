Neymar tinha protestado contra os comentários racistas a que teria sido alegadamente sujeito em campo no jogo entre o PSG e o Olympique de Marselha

Liga abre investigação sobre acusações de racismo

O jogo entre OM e PSG no domingo terminou sob uma alta tensão entre os jogadores, com cinco jogadores expulsos. Neymar tinha protestado contra os comentários racistas a que teria sido alegadamente sujeito em campo. Neymar foi ouvido: a Liga de Futebol Profissional (LFP) anunciou esta quarta-feira, 16 de Setembro, que vai abrir uma investigação sobre alegados comentários racistas feitos pelo defensor de Marselha, Álvaro González, em relação ao atacante estrela do Paris-SG, a quem foi dada uma suspensão de dois jogos, mais um suspenso.

O Comité Disciplinar não teve uma mão tão pesada como a temida pelo brasileiro, culpado de uma bofetada na nuca do defensor durante os confrontos que perturbaram o fim do "Clássico" no domingo. O jogo entre Olympique de Marselha e Paris-Saint-Germain (1-0) terminou com o início de um combate.

Durante o jogo, o árbitro tinha distribuído 17 cartões, incluindo cinco cartões vermelhos para expulsão, um número que há muitos anos não se via na Primeira Liga.

