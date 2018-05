O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), campeão em título, venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha, quinta prova do Mundial de Fórmula 1, alargando assim a vantagem na liderança do campeonato.

Lewis Hamilton vence GP de Espanha e alarga liderança no Mundial de Fórmula 1

No circuito de Montmeló, em Barcelona, Hamilton conquistou a sua 64.ª vitória na disciplina, segunda consecutiva no campeonato, tendo a Mercedes completado a 'dobradinha' com o segundo lugar na corrida, conquistado pelo finlandês Valteri Bottas, enquanto no terceiro lugar do pódio ficou o holandês Max Verstappen (Red Bull).

Após cinco corridas, Hamilton lidera o campeonato com 95 pontos, contra 78 do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), hoje quarto classificado, e 58 de Valteri Bottas.

