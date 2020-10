Campeão em título venceu o Grande Prémio de Portugal (Portimão) e tornou-se no piloto com maior número de vitórias na história da modalidade.

Lewis Hamilton vence em Portimão e sagra-se novo 'rei' da Formula 1

Redação

O piloto da Mercedes reforçou este domingo a liderança isolada do Campeonato do Mundo de Formula 1, ao conquistar o Grande Prémio de Portugal, que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.



O campeão do mundo partiu da segunda posição, atrás de Valtteri Bottas, mas com o desenrolar da corrida ascender à primeira posição que não mais cedeu atá cortar a meta.

Esta foi a 92.ª vitória do britânico, o torna no piloto com maior número de Grandes Prémios conquistados na história da modalidade, superando as 91 vitórias de Michael Schumacher.

Com este triunfo, Hamilton passa a somar 256 pontos, alargando a vantagem para o companheiro de equipa para 77 pontos, numa altura em que restam apenas cinco corridas para o final da temporada do Campeonato do Mundo de Formula 1.

