Treinador português do Al-Hilal testa esta quarta-feira o campeão europeu Chelsea na meia-final do Mundial de clubes.

Leonardo Jardim, um homem muito à frente

Rui Miguel Tovar Treinador português do Al-Hilal testa esta quarta-feira o campeão europeu Chelsea na meia-final do Mundial de clubes.

Fevereiro começa bem. O mote é dado por Toni e Queiroz, semifinalistas da Taça Africana das Nações ao serviço de Camarões e Egipto. Só passa um à final, é ele Queiroz. Na semana seguinte, eis mais dois treinadores a dar cartas lá fora, agora para a ½ final do Mundial de clubes. O primeiro a entrar em acção é é Abel Ferreira (Palmeiras vs Al Ahly), o segundo é Leonardo Jardim (Al Hilal vs Chelsea).

Por mais tempo que passe, nunca me esquecerei da passagem de Leonardo Jardim em Braga durante a época 2011-12. Pelo impacto desportivo, com o terceiro lugar. E, sobretudo, pela franqueza nas palavras durante as conferências de imprensa. Reúno um top 3. À cabeça, esta aqui ò: "Utilizo uma filosofia baseada numa interacção total. Não sou treinador de gabinete, mas de campo. Faço a gestão GALO: Gestão Andando de um Lado para o Outro. Não marco reuniões, tenho a informação da fonte de uma forma directa." Brilhante, o GALO.

Depois, em segundo lugar: "Chego às 9 horas e ando no clube durante hora e meia. No final do treino, volto a andar mais hora e meia. Ando às voltas, sem rumo, mas com disciplina. É nessas alturas que há maior fluxo de informação. Não ligo o computador nem fico ao telemóvel com empresários. Converso com quem me cruzo, ando por zonas onde não era suposto andar". For-mi-dá-vel.

No último lugar do pódio: "Observo e sinto o ambiente. Engraxo quem está abaixo, o roupeiro, o massagista... não o chefe. Escuto, escuto e escuto. A coerência, nas palavras e actos, é fundamental. Os jogadores gostam de ser reconhecidos e temos de gerir os egos."

O percurso de Jardim é singular no meio dos treinadores portugueses. Aos 23 anos já é treinador de IV nível, com licenciatura de Desporto na Universidade da Madeira. Diz o homem. "Tenho de elogiar a escolha do Governo da Madeira em colaborar na formação dos clubes. Isso permitiu-me trabalhar em projectos desportivos sem ter necessidade de dar aulas dos 23 aos 33 anos. O trabalhar no terreno é o mais importante. Assim, coordenava as equipas jovens, umas sete ou oito, contratava treinadores, arranjava transportes e isso dava uma bagagem imensa." O seu espelho, admite-o sem rodeios, é Carlos Queiroz. "Uma pessoa com formação académica e sem um percurso futebolístico por além que ganhou os dois títulos mundiais sub20 seguidos e mudou o nosso futebol. Ele ajudou-me a compreender que era possível atingir o alto nível."

Como assim, alto nível? Para se entender a carreira de Jardim, temos de recuar até aos primórdios. "Fiz todos os escalões de formação no Santacruzense. Subi a sénior e fiz duas épocas, uma no Santacruzense, outra no Canicense. Jogava a central, às vezes lateral e outras a médio defensivo. Era mais de destruição. Cedo percebi que não ia dar o salto e, aos 21 anos, optei pela carreira de treinador, a convite do Eduardinho. Após cinco anos no Camacha, recebi um convite do Chaves a meio da época 2007-08. Já tinha 33 anos e aventurei-me no continente, por minha conta e risco." E que tal? O Chaves é campeão da 2.ª B em 2009 e aparece-lhe o Beira-Mar.

Na primeira época em Aveiro, toma lá outro título na 2.ª, desta vez a de Honra. A subida à 1.ª é uma alegria imensa e dá-se outro salto na carreira, para o Braga, como substituto de Domingos. Em 2011-12, o Braga é líder do campeonato até à 24.ª jornada, altura em que perde na Luz com um penálti perto do fim. Como é seu apanágio, Leonardo sobe a pulso e sai do país. A oferta do Olympiacos é generosa, a reunião no iate com o presidente Marinakis é selada com uma assinatura. Grécia, aí vou eu.

A aventura é breve. Por culpa das constantes intromissões do vice-presidente na escolha do onze. Quando Jardim sai, em Janeiro, o Olympiacos é líder com 12 pontos de avanço. De férias até final dessa época 2012-13, o FC Porto contacta-o e, só depois, o Sporting. Como o FC Porto vai buscar Paulo Fonseca, obreiro de um 3.º lugar pelo Paços, é o Sporting quem assegura Jardim. "Fizemos algumas contratações cirúrgicas: Slimani por 300 mil euros, Maurício por meia dúzia de tostões, Montero aos EUA e William à Bélgica. Pelo meio, recuperei alguns jovens na Academia mais outros lançados pelo Jesualdo. E fizemos do Sporting vice-campeão, na ressaca da época do 7.º lugar."

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

O resultado é maravilhoso e Jardim acha por bem colocar um ponto final. O Sporting vira-se para Marco Silva e o Monaco apaixona-se por Jardim. Quatro épocas e meia garantem-lhe o céu e a terra. É campeão francês em 2017 com sete pontos de avanço sobre o PSG, mais de 100 golos marcados (107) e ainda 17 das 30 vitórias obtidas por três ou mais golos de diferença. Pudera, o seu ataque inclui Mbappé e Falcao. O maestro é Bernardo Silva. Na retina, uma eliminatória da Liga dos Campeões vs City de Guardiola. Em Manchester, 5:3. No Monaco, 3:1. Pela regra dos golos fora, Jardim afasta o favorito e faz história. Nos ¼, o BVB também à vida com 3:2 em Dortmund e 3:1 no Monaco. O sonho acaba na ½ final, vs Juventus. Seja como for, é uma epopeia divinal, só ao alcance dos predestinados.

Ainda volta ao Monaco em 2019, sem sucesso. Mais umas férias e agora o Al-Hilal. Em três meses, é campeão asiático e marca bilhete para o Mundial de clubes, no Dubai (EAU). No primeiro jogo, 6:1 vs Al Jazira. Hoje é o grande teste vs Chelsea. A sua equipa reúne craques do nosso contentamento como Carrillo, Marega e Vietto mais o goleador francês Gomis. O sonho é possível. Abel espera-o.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

