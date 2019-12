O treinador português Leonardo Jardim deixou o comando da equipa de futebol do Mónaco e vai ser substituído no cargo por Roberto Moreno, ex-selecionador espanhol interino, anunciou hoje o clube monegasco no seu sítio oficial.

Leonardo Jardim demitido de treinador do Mónaco

Jardim, que levou o Mónaco ao título de campeão de França e às meias-finais da Liga dos Campeões em 2017, foi demitido 11 meses após o seu regresso ao clube do Principado e deixa a equipa no sétimo lugar da Liga Francesa, com 28 pontos em 18 jornadas.



Na equipa monegasca jogam três internacionais portugueses, o médio Adrien Silva e os extremos Gil Dias e Gelson Martins.

Leonardo Jardim foi demitido pela primeira vez em outubro de 2018 e substituído pelo ex-internacional Thierry Henry, ao qual viria a suceder três meses depois, com a equipa em 18.º lugar, em zona de descida.

O seu substituto, Roberto Moreno, de 42 anos, que era adjunto de Luis Enrique, foi promovido ao cargo de selecionador espanhol em junho de 2019, devido à doença grave da filha deste, a qual viria a falecer.

Em novembro último, Luís Enrique reivindicou o lugar que tinha sido forçado a abandonar pelas razões já mencionadas e acusou Roberto Moreno de deslealdade, recusando o regresso deste às funções de adjunto que exercia antes da sua saída do cargo de selecionador de Espanha.

Roberto Moreno, de 42 anos, assinou por dois anos e meio, até junho de 2022.

