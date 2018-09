O basquetebolista norte-americano LeBron James vai entrar na sequela de "Space Jam", anunciou hoje a produtora do jogador nas redes sociais.

LeBron James estreia-se no cinema ao lado de Bugs Nunny

A produtora do basquetebolista norte-americano LeBron James anunciou hoje nas redes sociais que o jogador irá integrar o elenco de "Space Jam 2", a sequela do filme de 1996. Na foto divulgada pela SpringHill Entertainment, o nome do jogador aparece na posição base, ao lado dos pertences de Bugs Bunny num balneário. O jogador ocupará a mesma posição de Michael Jordan no primeiro "Space Jam".



A sequela ainda não tem data de estreia mas alguns especulam que seja a 23 de janeiro de 2021, como sugerido pela numeração do anúncio. Como pode também ler-se na foto, o filme será produzido por Ryan Coogle, produtor de "Pantera Negra", e realizado por T. Nance. Em declarações ao The Hollywood Reporter, a estrela dos Los Angeles Lakers afirmou que o filme pretende ser um exemplo positivo para os jovens. "Eu gostaria que os mais jovens compreendessem o quão poderosos se podem sentir e o quão poderosos podem ser ao não desistirem dos seus sonhos", afirmou o jogador.

Na película de 1999, Bugs Bunny, Daffy Duck e companhia formam uma equipa de basquetebol para derrotar aliens que 'roubam' os poderes e talento de vários jogadores da NBA, como Larry Bird e Patrick Ewin. De forma a derrotar os Nerdlucks, a equipa da Looney Tunes decide contratar a superestrela de basquetebol Michael Jordan.