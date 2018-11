Internacional luxemburguês de origem angolana assina contrato até 2022.

Leandro Barreiro renova com o Mainz

O Mainz anunciou a prorrogação do contrato até 2022 com Leandro Barreiro, jogador de 18 anos, internacional pelo Luxemburgo e com origem angolana.



O clube anunciou a renovação do vínculo com Leandro Barreiro no site e nas suas contas nas redes sociais Twitter e Instagram.



✍️ Das nächste Top-Talent von #mainz05 bindet sich langfristig! Leandro #Barreiro Martins hat einen Profivertrag bis 2022 unterschrieben. pic.twitter.com/syO3XO9p8z — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 4, 2018

Rouven Schröder, diretor desportivo do clube germânico, elogiou o atleta e manifestou a convicção de que chegará à primeira equipa do Mainz, além de confiar no seu esforço para completar a educação escolar.

Leandro Barreiro foi integrado no setor de formação do Mainz em julho de 2016, quando se evidenciara como internacional na categoria de sub-16 e jogava pelo FC 72 Erpeldange, conforme noticiou na altura o Contacto.



