LE: Sporting de Braga empata com Wolverhampton e apura-se

O Sporting de Braga qualificou-se hoje para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 3-3 na receção aos ingleses do Wolverhampton, em jogo da quinta jornada do Grupo K.

O médio André Horta inaugurou o marcador para os bracarenses, aos seis minutos, mas o Wolverhampton deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo, com golos de Raúl Jiménez (14), Matt Doherty (34) e Adama Traore (35), antes de Paulinho (64) e Fransergio (79) fixarem o resultado final.

O Braga, que se tornou o clube português com maior número de jogos seguidos sem perder nas provas europeias, com 12, manteve-se no comando do grupo, com um ponto de vantagem sobre a equipa treinada por Nuno Espírito Santo, que também se apurou para a fase seguinte.

