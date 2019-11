Os vimaranenses empataram, esta quinta-feira, em casa, frente aos belgas do Standard de Liège, a um golo, resultado que afasta a equipa minhota dos 16 avos de final da prova.

LE. Guimarães empata com o Standard e está eliminado da competição

A formação minhota, que estava obrigada a vencer, viu-se em desvantagem pouco antes intervalo, graças à grande penalidade apontado por Lestienne aos 40 minutos.

No entanto, o Vitória ainda consegiu chegar ao empate antes do descanso (45'+2'), com um golo oportuno de André Pereira.

Na segunda parte, o marcador não sofreu alterações apesar das tentativas por parte da equipa de Ivo Vieira em dar a volta ao resultado.

Com o empate, o Guimarães passa a somar dois pontos, permanecendo no quarto e último lugar do grupo F da competição, já sem quaisquer possibilidades de se qualificar.

Na última jornada, a 12 de dezembro, o Vitória de Guimarães viaja até à Alemanha para defrontar o Eintracht Frankfurt, ao passo que o Standard de Liège receberá o Arsenal.

