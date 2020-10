A grande novidade nas convocatórias é a primeira convocatória do lusodescendente Mica Pinto, do Sparta de Roterdão.

Leões vermelhos preparam Liga das Nações frente ao Liechtenstein

Sandro CABETE DOS SANTOS

A seleção luxemburguesa defronta hoje o Liechtenstein, às 20h15, no estádio Josy Barthel em jogo de preparação para os próximos embates a contar para a terceira e quarta jornadas da Liga das Nações, frente a Chipre, dia 10, e ao Montenegro, dia 13.

A grande novidade nas convocatórias é a primeira convocatória do lusodescendente Mica Pinto, do Sparta de Roterdão. O futebolista, natural de Diekirch, tem dupla nacionalidade e já vestiu a camisola das ‘quinas’ na seleção portuguesa de sub-18 e sub-20. Mas agora foi chamado por Luc Holtz à seleção luxemburguesa, algo de que já se falava desde há cerca de cinco anos.

Note-se que três dos quatro futebolistas luxemburgueses contratados esta temporada por equipas portuguesas foram convocados pelo selecionador Luc Holtz. Vincent Thill, do Nacional da Madeira, Tim Hall, do Gil Vicente, e Marvin Martins, do Casa Pia, fazem parte da lista dos 24 convocados.

No próximo sábado, dia 10, os “leões vermelhos” recebem o Chipre, às 15h00, já a contar para a Liga das Nações, e três dias depois jogam fora, com o Montenegro, também para a Liga das Nações.

Após uma entrada com o pé direito frente ao Azerbaijão, com uma vitória fora por 2-1, e uma derrota amarga na receção ao Montenegro por 0-1, os ‘Roud Léiwen’ encontram-se no segundo lugar da Liga C da prova europeia das Nações, com 3 pontos.

