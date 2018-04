Um golo de grande penalidade de Cristiano Ronaldo, aos 90+7, valeu hoje ao bicampeão da Europa Real Madrid o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, apesar da derrota 3-1 com a Juventus.

LC: Real Madrid nas meias-finais após penálti marcado por Ronaldo

Depois de vencer por 3-0 em Itália, os ‘merengues’ não esperavam reviravolta com golos do avançado croata Mario Mandžukić (02 e 37 minutos) e do francês Matuidi (60), aproveitando uma falha do guarda-redes Keylor Navas, que igualavam a eliminatória.

A segundos de se esgotar o terceiro e último minuto de tempo extra, o árbitro assinalou penálti contra a Juventus – Buffon foi expulso, por protestos – e o internacional português ‘fuzilou’, colocando o Real Madrid pela oitava vez seguida nas meias-finais.

Na época passada, as equipas defrontaram-se na final, com o Real Madrid, que agora corre pelo 13.º título, a vencer por 4-1.

Cristiano Ronaldo marcou a grande penalidade que deu a passagem do Real Madrid às meias-finais da 'Champions' AFP

Bayern elimina Sevilha nos quartos de final da Liga dos Campeões

O Bayern de Munique eliminou hoje o Sevilha nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao empatar em casa 0-0, em encontro da segunda mão, depois da vitória em Espanha por 2-1.

Num jogo sem golos, que os visitantes, com Daniel Carriço sem sair do banco, acabaram a jogar com 10, por expulsão do argentino Correa, aos 90+2, valeu o 2-1 trazido de Espanha na primeira mão, graças a um golo na própria baliza de Jesús Navas e outro tento de Thiago Alcântara, a anular o golo inicial de Pablo Sarabia.

Bayern Munique. AFP

Desde 2007/08, o Bayern chegou por sete vezes às ‘meias’ da ‘Champions’, troféu que levantou pela última vez em 2012/13, num total de cinco triunfos.

Real Madrid e Bayern de Munique juntam-se à Roma e Liverpool nas meias-finais da 'Champions'. O sorteio das meias-finais da UEFA Champions League vai ser realizado sexta-feira, às 13:00 (hora luxemburguesa).

