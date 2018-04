Sagrou-se campeã da Europa de capoeira há uma semana, em Praga, na República Checa. De origem cabo-verdiana, ’Pernas’, como é conhecida, quer continuar a acumular títulos nacionais e internacionais, preparar os mundiais do Rio de Janeiro de 2019 e dar aulas aos mais jovens para divulgar e dinamizar a modalidade no Grão-Ducado.

Laetitia Nascimento, a arquiteta campeã europeia de capoeira

Sagrou-se campeã da Europa de capoeira há uma semana, em Praga, na República Checa. De origem cabo-verdiana, ’Pernas’, como é conhecida, quer continuar a acumular títulos nacionais e internacionais, preparar os mundiais do Rio de Janeiro de 2019 e dar aulas aos mais jovens para divulgar e dinamizar a modalidade no Grão-Ducado.

Laetitia Nascimento nasceu no Luxemburgo e é filha de pais caboverdianos. Formou-se em arquitetura e trabalha na Inspeção do Trabalho, na capital. Dedica-se à capoeira há 18 anos e confessa-se ’viciada’ na arte desenvolvida no Brasil por escravos africanos, que mistura artes marciais, cultura popular, música e dança.

“Treino-me seis vezes por semana, porque se não o fizer já não me sinto bem. Toda a minha vida gira à volta da capoeira. Para se chegar aos títulos é preciso muito trabalho e grande disciplina, e não gosto de facilitar”, precisa Laetitia.

O título europeu na categoria A, a mais relevante, não a envaidece, apesar de admitir ser “importante”. Considera-se uma pessoa calma e garante que nada vai mudar na sua vida.

Dos jogos de video à Academia Abadá Capoeira

“Não posso negar que fiquei feliz, claro, mas penso que o meu mestre ficou mais entusiamado do que eu”, concede. “A família e os amigos também me felicitaram, mas sou muito ’cool’. Este título não vai mudar nada na minha vida”, garante. “Quero continuar a treinar-me e a fazer a minha vida como até aqui”, insiste.

“Na adolescência, adorava jogos de video e, na altura, havia um personagem que se chamava Eddy Gordo, um ’expert’ em capoeira. Achei muito engraçado e, como sempre me interessei pela cultura brasileira, pesquisei e fui com uma amiga à Academia Abadá Capoeira, na cidade do Luxemburgo. Adorei! Eu fiquei e ela deixou pouco tempo depois. A partir daí, a capoeira entranhou-se na minha vida”, explica com um perfeito sotaque brasileiro que vai refinando nas aulas.

A evolução de Laetitia Nascimento foi notória e, pouco tempo depois, começou a participar em competições internacionais com assinalável sucesso.

“Ganhei várias vezes o torneio Benelux, o último no ano passado, em Gent, na Bélgica. Fiquei em 4° lugar no Europeu em 2014 e também já estive em vários mundiais no Rio de Janeiro, competição que quero preparar com o mestre Pelezinho da melhor forma”, confessa.

’Pernas’, como é conhecida na academia, vai começar em breve a preparação para os Mundiais do próximo ano no Rio de Janeiro.

“O nível dos capoeiristas brasileiros é excelente, mas o mestre Pelezinho vai ajudar-me na preparação para os Mundiais. Ele é como um pai para todos nós e tem grande experiência. É o coração do Abadá Capoeira. Tenho inteira confiança nas suas enormes capacidades e sei que ele vai ajudar-me bastante”, sublinha Laetitia.

Dar aulas para para divulgar a modalidade

Dar aulas a mulheres e crianças é outro dos objetivos que a nova campeã europeia de capoeira pretende colocar em prática em breve: “Já dei aulas a crianças e mulheres, mas depois tive de parar. Tenho uma filha de dez anos que necessita de tempo e atenção e isso é primordial para mim que também sou mãe. Vou procurar articular-me em relação aos meus horários porque é importante fazer chegar a capoeira às pessoas, sobretudo a jovens e mulheres. O ambiente no clube é familiar e muito bom. A experiência que fui adquirindo nestes últimos anos vai permitir-me transmitir os valores da capoeira a todos aqueles que queiram conhecê-la e praticar”, conclui.

Á. Cruz

