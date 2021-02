O 11 de Alvalade chega ao Dragão com 13 pontos de vantagem.

Líder Sporting vence Portimonense 2-0 e reforça confiança para o Dragão

O Sporting reforçou, provisoriamente, a liderança na I Liga de futebol para números ainda mais expressivos, após triunfo por 2-0 sobre o Portimonense, o 17.º êxito em 20 jornadas, antes de ir ao Dragão.

Com o sexto triunfo consecutivo no campeonato – oitavo nas diversas provas –, o conjunto de Rúben Amorim colocou ainda maior pressão nos rivais, já que ficou com 13 pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, 14 face ao Sporting de Braga, terceiro, e 16 em relação ao Benfica, quarto.

Imbatíveis no campeonato (17 vitórias e três empates), os ‘leões’ adiantaram-se no marcador aos 27 minutos, através do central marroquino Feddal, em recarga a um primeiro remate, com o extremo Nuno Santos, aos 31, a sentenciar, depois de aproveitar um erro defensivo, com um vistoso trabalho individual.

O FC Porto, campeão nacional em título, só entra em campo na segunda-feira, na Madeira, no fecho da jornada perante o Marítimo, um dia depois de o Sporting de Braga receber o Tondela e de o Benfica atuar no Algarve, frente ao Farense.

O Gil Vicente fugiu, provisoriamente, dos lugares de despromoção com um penálti fora de horas, aos 90+3 minutos, que permitiu a Pedrinho garantir o triunfo por 1-0 sobre o Santa Clara, que teve as melhores oportunidades, destacando-se um remate de Anderson Carvalho à trave, nos minutos iniciais.

Com o primeiro êxito caseiro desde 29 de novembro de 2020, a equipa minhota ascendeu, à condição, ao 13.º lugar em parceria com o Portimonense, com 19 pontos, enquanto os açorianos, que não tinham perdido nenhuma das quatro últimas saídas, mantiveram o oitavo lugar, com os mesmos 25 do Moreirense, sétimo.

Num jogo sob intensa chuva, a deteriorar ainda mais o paupérrimo relvado do Estádio Nacional, o Belenenses SAD ganhou ao Nacional por 2-1, um presente no 250.º jogo de Petit como treinador principal.

Tomás Ribeiro, aos 29 minutos, colocou os azuis na frente, e Gorré empatou aos 44. Miguel Cardoso, aos 69, de penálti, garantiu os três pontos que permitem ao Belenenses somar 21, repartindo o 10.º lugar com o seu adversário de hoje e o Tondela, com um desafio a menos.

