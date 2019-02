A Liga BGL de futebol recomeçou este sábado com a disputada da 14ᵃ jornada. O líder Jeunesse d'Esch foi empatar em casa do Rumelange, último classificado.

Líder Jeunesse empata com lanterna vermelha no recomeço da Liga BGL

Depois da pausa de inverno a Liga BGL está de regresso.

O campeonato do principal escalão de futebol grão-ducal recomeçou este sábado com a disputada da 14ᵃ jornada. O líder Jeunesse de Esch foi empatar em casa do Rumelange, último classificado.

Os visitantes abriram o marcador aos 33 minutos por intermédio de Kyereh, mas a equipa da casa, através de Sahin, viriam a repor a igualdade no marcador, aos 70 minutos.

Os restantes jogos decorrem hoje, todos às 16h, com destaque para o clássico Differdange - F91 Dudelange.

Foto: Michel Dell’Aiera

No final da jornada anterior, em dezembro de 2018, a Jeunesse tinha 29 pontos, somando agora 30, com o empate de ontem. Quem poderá chegar-se também à liderança é o Fola (27 pontos), que recebe hoje o Mondorf. O Dudelange segue em terceiro lugar, com 26.

Foto: Michel Dell’Aiera

Programa completo para hoje:



Domingo (16:00):

Differdange-Dudelange

Fola-Mondorf

Rosport-Racing

Etzella-Progrès

Hostert-Pétange

Strassen-Hamm Benfica.

Tabela classificativa:



