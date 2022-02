A Liga BGL, o principal escalão do futebol luxemburguês, está de regresso, este fim de semana, depois da pausa de inverno.

Liga BGL

Líder F91 Dudelange recebe Niederkorn no recomeço do campeonato

Henrique DE BURGO

O destaque da 16a jornada vai para o embate entre o primeiro e o segundo classificados. O líder, F91 Dudelange, vai receber o perseguidor, Niederkorn, no jogo de abertura marcado para as 16h deste sábado.

Os restantes sete jogos vão ter lugar às 16h de domingo. A Jeunesse recebe o Wiltz, o Hamm Benfica vai ao terreno do Hostert e o Rancing recebe o Rodange.

Nas outras partidas, o Titus Pétange acolhe o Hesperange, o Mondorf faz o mesmo ao Strassen, o Fola vai jogar em casa do Etzella e o Differdande recebe o Rosport.

A equipa treinada por Carlos Fangueiro, F91 Dudelange, lidera a classificação com 33 pontos, mais um do que o Niederkorn e mais dois do que o Strassen. O Hamm Benfica está no último lugar, com três pontos em 15 jogos.



