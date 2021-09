Novo estádio nacional com portas abertas aos visitantes

As visitas, gratuitas, decorrem este domingo, para grupos de nove pessoas, no máximo. É necessária inscrição prévia e apresentação de certificado ou teste negativo.

A autarquia da Cidade do Luxemburgo vai organizar uma sessão de portas abertas no novo estádio nacional, em Kockelscheuer. Vai ser este domingo (26), entre as 9h e às 18h.

Os visitantes podem participar nas visitas guiadas gratuitas, em grupos de nove pessoas, no máximo, e acompanhados por um guia oficial.

Os interessados poderão ver os balneários, sala de imprensa, enfermaria, túnel de acesso ao terreno de jogo, área VIP ou o banco dos jogadores, junto ao relvado.

Cada visita dura cerca de uma hora e será feita na língua mais acessível a cada grupo. Os visitantes devem apresentar um de três documentos: certificado de vacinação, certificado de recuperação ou teste covid-19 com resultado negativo, seja PCR com prazo de 72 horas ou antigénio com prazo de 48 horas.

O registo obrigatório deve ser feito no site www.stadedeluxembourg.lu.



