Kathleen Krüger é a mulher que se senta no banco do Bayern de Munique

Um dos rostos mais influentes no clube alemão é feminino. A gestora de equipa que Pep Guardiola quis no City, é a única dirigente que integra o grupo do plantel do Bayern no WhatsApp.

Há uma mulher no banco do Bayern de Munique. Chama-se Kathleen Krüger e alinhou na equipa feminina do clube da Baviera que disputa, esta noite, a final da Liga dos Campeões com os franceses Paris Saint German. Gestora da equipa germânica desde 2009 tem resistido à mudança dos técnicos. Em entrevista ao Bild, o capitão Thomas Müller admite que "é ela que mantém a equipa unida, não importa que problemas possamos encontrar".

A mulher que Pep Guardiola quis levar para o Manchester City é também a única pessoa da equipa técnica que faz parte do grupo de Whatsapp dos futebolistas do Bayern. De acordo com o Diário de Notícias, o grupo que dá pelo nome de "Infos Kathleen"serve não só para trocar informações sobre os treinos como para contar piadas. "Normalmente fico calada, mas também sorrio porque é óbvio que muitas das fotos e frases que eles enviam são engraçadas", admitiu a team manager, de 34 anos, à revista 51, a publicação oficial do Bayern Munique.

"Por vezes, antes dos treinos, ficamos à conversa sobre assuntos particulares. Estou sempre disponível para ouvir todos os jogadores", admitiu ainda.



Espírito coletivo

Praticamente de karaté, Kathleen Krüger optou pelo desporto coletivo por causa do "espírito de equipa". Alinhou pelo Wacker Munique até que aos 18 anos, o clube do pai e do irmão, lhe abriu as portas.

De acordo com o Expresso, decidiu dedicar-se à gestão do futebol por ter pouco dinheiro no bolso. Responsável pela logística da equipa feminina concluiu os estudos, antes de ser chamada à equipa principal, em 2009, com assistente do antigo diretor desportivo Christian Nerlinger.

Foi escolhida pelo próprio presidente do clube, Uli Höness.

Segundo o francês Franck Ribéry, Krüger é "uma mulher autoconfiante, independente e forte”. O jogador, que passou 12 anos no Bayern, admitiu ainda que "somos muito privilegiados por tê-la connosco, porque sem ela, provavelmente, metade dos jogadores iria perder-se."

Pedras no caminho

Apesar da confiança dos sucessivos planteis, a alemã teve a corda no pescoço quando o então direto desportivo Matthias Sammer ameaçou afastá-la. Jupp Heynckes, então treinador dos bávaros, disse ao presidente: "Se a Kathleen for embora eu também vou" e acabou por assegurar a permanência da única mulher que se senta no banco das equipas mais sonantes do mundo do futebol.

Desde 2018, coordena a comunicação durante os jogos entre médicos e fisioterapeutas, tornado-se hoje numa peça chave dentro de campo.





