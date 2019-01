Ginasta norte-americana obteve um 10 redondo do júri numa prova universitária de ginástica no fim de semana passado. O vídeo das acrobacias deixou os internautas incrédulos.

Desporto 1

Katelyn Ohashi. A mulher nota 10 que devia rebentar a escala

Ginasta norte-americana obteve um 10 redondo do júri numa prova universitária de ginástica no fim de semana passado. O vídeo das acrobacias deixou os internautas incrédulos.

Lembra-se de Simone Biles, a campeã mundial revelação da ginástica artística que conquistou várias medalhas nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, incluindo quatro de ouro? Em 2013, se não fosse uma lesão, Katelyn Ohashi poderia hoje ser a atual rainha da ginástica.

Após ter superado Biles na American Cup nesse ano, segundo conta o Diário de Notícias, Katelyn ausentou-se da alta competição a uma lesão nas costas e no ombro com a qual não conseguiu lidar, tal como se pode ver num trabalho feito pelo jornal online The Players Tribune. Seis anos mais tarde, sábado passado, voltou a dar nas vistas numa competição universitária de ginástica da Universidade da Califórnia (UCLA), Under Armour's 2019 Collegiate Challenge. As acrobacias conquistaram não só o público mas também o júrí, que atribuiu um 10 redondo à ginasta. Veja o vídeo.

Ao som de Earth Wind and Fire, Michael Jackson ou Jackson 5, Katelyn realiza uma performance inacreditável com piruetas, saltos mortais à retaguarda, uma delas em que "aterra" em posição de espargata. Tudo isto a sorrir e sem aparente esforço. Após a pontuação máxima, a UCLA tweetou mesmo o 10 não era suficiente para a prestação da jovem norte-americana. O vídeo está perto das 150 mil partilhas na rede social Twitter e tem mais de 627 mil likes.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.