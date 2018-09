Com um número significativo de medalhas conquistadas na maior competição internacional de karaté do Luxemburgo, portugueses e lusodescendentes mostraram estar ao nível de muitos dos melhores atletas mundiais.

Karatecas lusófonos brilham na Lion Cup

Ana Cláudia Duarte, do Núcleo Karaté Shotokan de Lisboa, tem 42 anos, e foi a atleta mais velha na Lion Cup que se realizou no Luxemburgo. Iniciou-se no karaté aos 34 anos, por influência dos filhos, e apaixonou-se pela modalidade. Hoje tem o cinturão negro – primeiro dan – e dá aulas no clube lisboeta.

“Comecei por praticar ginástica de competição no Sporting, mas passei também pelo basquetebol e badminton. Depois, estive um tempo afastada do desporto e acabei por chegar ao karaté muito tarde, mas apaixonei-me pela modalidade. Agora, é parte integrante da minha vida”, explica Ana Cláudia.

“Ia aos treinos com os meus filhos, quando eram pequenos, para os acompanhar e estar com eles. Nunca tinha experimentado desportos de combate, mas um dia convidaram-me para participar numa sessão e desde então fiquei fã da modalidade. Hoje, treinamos diariamente e eles, por vezes, batem-me nos treinos quando nos defrontamos”, admite com um sorriso.



Ana Cláudia não ganhou nenhuma medalha na Lion Cup. Foi eliminada pela dinamarquesa Laila Delsouz, mas competiu com todas as forças depois de ter estado ausente dos campeonatos durante muito tempo: “Esta é a minha primeira competição oficial após a lesão grave que sofri. Fui operada aos ligamentos do joelho e ao menisco por duas vezes e estive afastada praticamente dois anos. Foi um dia muito importante para mim. Voltei a combater e senti-me muito bem. Dei o meu melhor e isso é o mais importante. Estou feliz, apesar de não ter ganho nada”, sintetiza a karateca.

Sempre a mais velha nas competições

Sobre o facto de ter sido a karateka mais velha da competição, reconhece já estar habituada e revela objetivos: “Ser a mais velha em prova já não é novidade para mim. Quero continuar a competir e a dar treinos. Adoro o que faço e, enquanto me sentir na plenitude das minhas capacidades, quero ajudar os mais novos a progredir na modalidade e a dar tudo em prol do meu clube”, sublinha. Oriunda de uma família de desportistas, Ana Cláudia tem uma irmã no clube, Alexandra, que também esteve na Lion Cup, e os dois filhos que representam a seleção nacional portuguesa. Tiago Duarte, de 17 anos, e Rafael Duarte, de 16 anos, o mais novo, que alcançou a medalha de bronze em kumité, na categoria de sub-18, em -68kg. Ambos se mostraram orgulhosos pelo comportamento da mãe, que consideram “uma referência” na modalidade.

“Existe uma grande cumplicidade entre nós e a nossa mãe”, lança Tiago. “Treinamos todos os dias com a mesma vontade de nos superarmos. Ela é uma grande referência para nós e para todos no clube”, vinca Rafael que revelou ainda o sonho que reparte com o seu irmão: “Queremos chegar aos Jogos Olímpicos e participar nos campeonatos europeus e mundiais de karaté. Sabemos que não é fácil, mas treinamos todos os dias com a finalidade de conseguir o nosso objetivo“, conclui.

Ana e os filhos são exemplos dos vários karatecas portugueses e lusodescendentes que estiveram em particular destaque na Lion Cup deste ano. O balanço foi positivo para os clubes portugueses que marcaram presença no popular evento disputado no Complexo Desportivo de Strassen, durante o fim de semana, e que contou com a presença de mais de mil karatecas mundiais de todas as idades nas disciplinas de kata (demonstração) e kumité (combate).

Jordan Neves quebra maldição das medalhas

Outro dos grandes destaques da competição foi Jordan Neves, medalha de ouro na categoria de sub-21, único representante do Luxemburgo a alcançar um primeiro lugar na prova.

O karateca do KC Differdange, internacional pelo Grão-Ducado, mostrou-se feliz com a classificação e ao mesmo tempo aliviado por ter alcançado o seu primeiro pódio na competição que já disputa há vários anos consecutivos: “Finalmente consegui uma medalha na Lion Cup. Estava a ficar desesperado”, começou por confessar o karateca de origem cabo-verdiana.

“Depois de muitos anos sem conseguir qualquer medalha na competição, consegui vencer todos os meus adversários sem ter sofrido qualquer ponto, o que me deixa extremamente satisfeito”, congratulou-se.

No entanto, Neves esteve para não participar na Lion Cup devido a uma lesão que sofreu na semana passada no Open de Berlin. “Num dos combates sofri um KO por parte do meu adversário que resultou no internamento hospitalar. Fizeram-me exames e felizmente que tudo não passou de um susto”, precisa. “Treinei-me ligeiramente apenas na sexta-feira e nem me preparei dignamente para esta competição. No entanto, conseguiu superar todos os meus adversários e vencer”, recorda, reforçando a sua satistação: “Ganhar frente a karatecas deste gabarito valoriza ainda mais o meu primeiro lugar. Foi muito bom para mim”, diz. Entretanto, Jordan já se treina diariamente para preparar a participação no Campeonato dos Jogos dos Pequenos Estados, ao serviço da seleção grã-ducal, que se disputam em São Marino durante o próximo fim de semana.

“Ganhar é sempre importante para a confiança. Quero representar a seleção luxemburguesa no melhor da minha forma em equipas e nas categorias de Open seniores e em sub-21. Estou otimista em alcançar boas classificações. Mantenho sempre a ambição de fazer mais e melhor, seja ao serviço da seleção ou do meu clube”, remata.



Álvaro Cruz

