Karatecas lusófonos brilham em São Marino

Jordan Neves e Patrick Marques estiveram em destaque nos Jogos dos Pequenos Estados de karaté que se realizaram durante o fim de semana em São Marino, ao conquistarem, respetivamente, medalhas de ouro e prata em representação da seleção luxemburguesa.

Jordan Neves conquistou a medalha de ouro na categoria de kumité, em – 67kg. Depois do ouro alcançado na Lion Cup, o karateca de origem caboverdiana voltou a brilhar numa competição que juntou alguns dos melhores praticantes europeus.

Patrick Marques foi outro dos karatecas que estiveram em bom plano na prova, ao conseguir a medalha de prata em kata (técnicas) na competição individual e o 3° lugar por equipas. “Vim com o objetivo de revalidar o título em individuais, que conquistei no ano passado, mas não foi possível. O Montenegro apresentou adversários de grande qualidade, por isso tenho de contentar-me com o segundo lugar”, resignou-se.

