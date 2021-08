A jovem de 20 anos venceu este domingo a final do campeonato europeu de Karaté na Finlândia na categoria -61kg e subiu ao pódio para receber a medalha de ouro.

Karaté

Luxemburguesa Kimberly Nelting é campeã da Europa sub-21

Em 2017, a karateca luxemburguesa já tinha conquistado a medalha de ouro no Mundial sub-18.

Agora, com apenas 20 anos, Kimberly Nelting soma mais um ouro, ao vencer este domingo o Campeonato da Europa de Karaté em Tampere, Finlândia na categoria -61kg. E volta a subir ao primeiro lugar do pódio.

Na final, a karateca do Grão-Ducado defrontou no Tatami a francesa Jennifer Zameto e venceu-a por 1-0.

Neste campeonato, a karateca começou por defrontar a atleta Valentine Picht da Suíça. Esteve em desvantagem, 0-1 mas no final venceu por 2-1. A partir daí continuou a somar vitórias e apenas um empate: ganhou 3-1 a Magdalena Godlewska, da Polónia, venceu 7-4 à karateca Magdalena Bozhinovska, da Macedódia do Norte, e empatou com Celine Pottiez, da Bélgica.

No confronto final venceu a francesa Zameto e consagrou-se este domingo campeã europeia de karaté sub-21.

