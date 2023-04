Está na hora de ganhar em Itália pela primeira vez, ao fim de 11 derrotas e quatro empates.

Juventus vs. Sporting. Sonhar é grátis

Rui Miguel Tovar Está na hora de ganhar em Itália pela primeira vez, ao fim de 11 derrotas e quatro empates.

Juventus, única equipa italiana com mais de 30 títulos de campeão nacional (36, bem à frente de Milan e Inter, ambos com 19). Juventus, primeira equipa de sempre a juntar os três títulos europeus com o mesmo treinador (Taça UEFA 1977, Taça das Taças 1984, Taça dos Campeões 1985, cortesia Giovanni Trapattoni). Juventus, ai a Juventus.

É o maior clube de Itália e um dos mais grandes da Europa. O problema é a consistência. Para início de conversa, nada ganha na UEFA desde 1996. É muito tempo para um grande. Demasiado até. A verdade é que a Juventus desaparece do radar e está ali no limbo, parcialmente esquecida. A queda abrupta da Liga dos Campeões para a Liga Europa, culpa de um Benfica surpreendentemente superior na fase de grupos, é só mais um grande baque para acrescentar às recentes desilusões europeias.

E por desilusões devemos falar do recorde de sete finais perdidas da Taça/Liga dos Campeões. Da Juventus, claro. E, atenção, não há ali nenhuma maldição Bela Guttmann. É só talento para esbanjar, por si só.

A odisseia começa em 1973, vs. Ajax. É um final em que o catenaccio dá provas da sua doença, porque o golo solitário de Rep acontece aos 5 minutos e a Juventus continua a jogar lá atrás, como se estivesse 0:0. Segue-se o 1:0 vs. Hamburgo em 1983, o 3:1 vs. Borussia em 1997 e ainda o 1:0 vs. Real Madrid em 1998.

Fechadas as contas no século XX, entramos no bug do milénio. E a Juventus volta a esbarrar nas finais, a primeira vs. Barcelona (3:1), a segunda vs. Real Madrid (4:1). É o carismático Buffon quem sofre os sete golos e é ele o guarda-redes mais internacional sem qualquer título europeu. É o que dá dedicar uma vida quase inteira à Juventus.

Pois bem, o sorteio dos ¼ final da Liga Europa junta Juventus vs. Sporting. E agora? Para a Juventus, a obrigação de passar é maiúscula. Para o Sporting, nem tanto – e sonhar é grátis, tal como acontecera na eliminatória anterior, vs. Arsenal. O céu é o limite e a viagem começa esta 5.ª feira, em Turim, onde o Sporting até já sai de lá a sorrir. A título particular, é certo.

Estamos a 28 Julho 1995, uma sexta-feira. O Sporting está em Turim para cumprir um contrato assinado em 1994, por ocasião da transferência de Paulo Sousa. Curiosamente, o português está fora dos planos de Marcello Lippi e a Juventus vai a jogo com o trio Deschamps, Lombardo e Di Livio no meio-campo. Mais à frente, Vialli, Ravanelli e Jugovic. Só craques do além.

O Sporting de Queiroz joga com Costinha; Pedro Martins, Naybet, Oceano, Marco Aurélio e Vujacic; Filipe; Assis, Sá Pinto e Amunike; Cadete. O jogo começa em ritmo de treino, sobretudo para a Juventus, cujo arranque de pré-época é mais tardio que o do Sporting. E é do Sporting o sinal mais, uma e outra vez. Amunike falha o alvo em duas situações e o golo aparece à terceira, por Sá Pinto. O número 7 isola-se na cara de Peruzzi e faz-lhe um chapéu à entrada da área.

A vantagem manter-se-á até ao fim da primeira parte. E até do jogo, porque a Juventus é incapaz de passar a defesa dos três centrais, muito embora o árbitro Boriello dê um ajuda, quando apita um penálti inexistente de Amunike sobre o suplente Padovano. O outro suplente, Del Piero, número 17 nas costas, atira muuuuito por cima.

Menos de um ano antes, a 10 Agosto 1994, a apresentação do Sporting aos sócios faz-se com a Juventus, no primeiro acto do tal acordo pela transferência de Paulo Sousa. E. dessa vez, o 6 aparece com toda a pompa e circunstância.

Dá-se até ao luxo de atirar uma camisola da Juventus para a bancada da Juve Leo antes do apito inicial de Pinto Correia. O Sporting, ainda e sempre de Queiroz, joga mais aberto com Lemajic; Nélson, Marco Aurélio, Naybet e Vujacic; Oceano e Carlos Xavier; Sá Pinto, Figo e Chiquinho Conde; Juskowiak.

Mais uma vez, 1:0 para o Sporting. O lance do golo é bem desenhado por Chiquinho Conde, Figo e Juskowiak. O amortie de cabeça de Figo para Juskowiak deixa toda a Juventus para trás e o polaco finaliza com tranquilidade, à saída de Peruzzi. A Juventus acabaria reduzida a dez elementos, por expulsão de Ferrara (duplo amarelo aos 78’).

De volta à realidade de 2023, e sobretudo dos jogos a doer, a Juventus reúne uma série de artistas (Di María e Paredes, ambos campeões mundiais pela Argentina, mais Vlahovic), falta-lhe 'só' o jogo. O demérito é um pouco de todos, a começar pela direcção Agnelli, considerada culpada a meio da época por corrupção activa e decepada em 15 pontos na 1.ª divisão italiana.

Também há o factor Massilimiano Allegri. O treinador apanha de todos os lados da imprensa italiana pelas tácticas matarruanas, evidenciadas na fase de grupos da Liga dos Campeões, quando a Juventus perde os dois jogos vs. Benfica, primeiro em Turim por 2:1 (e a ganhar por 1:0), depois em Lisboa por 4:3 (e está 4:1 a 15 minutos do fim).

Se o Sporting imitar o Benfica, a ½ final europeia é uma realidade incontornável. Se a Juventus chamar a si o protagonismo, o sonho da Liga Europa junta-se ao da 1.ª divisão, Taça de Portugal e Taça da Liga, todos eles encostados a um canto sem honra nem glória. Verdade seja dita, o Sporting continua sem ganhar em Itália entre 11 derrotas e quatro empates. Está na hora.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

