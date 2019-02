A Juventus de Turim foi derrotada pelo Atlético de Madrid, esta quarta-feira à noite, por 2-0, no regresso de Cristiano Ronaldo à capital espanhola, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Juventus perde em Madrid e complica a vida na 'Champions'

A dupla de centrais dos 'colchoneros' teve ação preponderante na vitória dos madrilenos ao marcarem os dois golos do encontro. José Maria Giménez inaugurou o marcador aos 78’, e depois Diego Godin, aos 83', com a obtenção do segundo golo da sua equipa, garantiu uma confortável vantagem para a deslocação a Itália.

Regresso amargo de Cristiano Ronaldo à capital espanhola, que assim vê bastante complicada a missão de seguir em frente nos quartos de final da competição. O internacional português teve várias ocasiões mas não conseguiu marcar qualquer golo, tendo sido constantemente apupado pelo público.



No outro encontro da noite, o Manchester City, deslocou-se ao terreno do Schalke 04 e venceu por 3-2, depois de ter estado a perder por 1-2 e ter ficado reduzido a dez unidade por expulsão do defesa central Otamendi.