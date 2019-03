O jogador português está envolvido num caso de alegada violação a uma norte-americana, em Las Vegas, em 2009.

Juventus não faz pré-época nos EUA para Ronaldo não ser detido

O jogador português está envolvido num caso de alegada violação a uma norte-americana, em Las Vegas, em 2009.

O jornal americano The New York Times noticia esta semana que os organizadores da Internacional Champions Cup, que se realiza nos EUA, optaram por não considerar a Juventus como um dos participantes da prova que se realiza na pré-época. Na base da decisão, estaria o risco de Cristiano Ronaldo, que joga no clube italiano, ser detido em solo norte-americano.

O internacional português responde na justiça dos Estados Unidos pelo processo da alegada violação da modelo Kathryn Mayorga, em junho de 2009, em Las Vegas. Fonte da organização do torneio contou ao jornal que os problemas legais do internacional luso foram determinantes para a mudança de planos do clube campeão de Itália.

A 'vecchia signora' deverá, no entanto, participar no torneio da pré-época na Ásia, que poderá acontecer na China e em Singapura onde se juntará provavelmente ao Tottenham e Manchester United. No entanto, um porta-voz da Juventus explicou ao jornal que é normal o clube optar por outro local para a realização da pré-época, depois de nas últimas temporadas o clube ter optado sempre pelos Estados Unidos.

O caso da alegada violação do jogador veio a público poucos meses após a sua transferência do Real Madrid para a Juventus, por 100 milhões de euros, em julho de 2018. O caso foi reaberto pela polícia de Las Vegas em outubro de 2018, quando a alegada vítima, Kathryn Mayorga, decidir contar a sua história à imprensa alemã.

Para além disto, a revista alemã Der Spiegel divulgou documentos confidenciais, entre eles um contrato entre Mayorga e os advogados do jogador, em que Ronaldo se comprometia a pagar uma indemnização de 375 mil dólares à jovem em troca do seu silêncio.

Os representantes de Ronaldo, bem como o próprio jogador, têm desmentido o assunto e anunciaram mesmo um pedido de indemnização por danos. Ambos confirmam que houve envolvimento sexual mas que terá sido consensual.

Em janeiro de 2019, as autoridades solicitaram uma amostra do ADN do jogador para comparar essa amostra com roupa usada pela norte-americana na noite do sucedido. O próprio Ronaldo e os seus representantes têm desmentido o assunto e anunciaram mesmo um pedido de indemnização por danos.



Os especialistas ouvidos pelo Contacto em outubro passada consideravam que Ronaldo se afasta da imagem de agressor sexual e que, por isso, torna-se difícil encarar a possibilidade de ter abusado sexualmente de Kathryn Mayorga.

Tanto o primeiro-ministro português, António Costa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vieram a público defender o campeão nacional.