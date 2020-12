Estão em causa cerca de 13 mil camisolas que seriam cópias das da Adidas e que tiveram como destino o Museu CR7 onde estiveram à venda por 40 euros.

Juventus. Irmão de Cristiano Ronaldo investigado por fraude com camisolas desportivas

O Ministério Público de Turim, em Itália, abriu uma investigação por fraude contra o irmão mais velho de Cristiano Ronaldo, Hugo Dinarte Santos Aveiro, noticiou o jornal italiano Corriere della Sera.

Hugo Dinarte gere o Museu CR7 na cidade portuguesa do Funchal e é o representante legal da empresa Mussara Lda, responsável pela gestão da imagem desportiva do futebolista.

A acusação acontece depois de uma disputa legal entre a Juventus e a empresa italiana Pegaso, que produz e distribui artigos desportivos. No ano passado, a pedido da Juventus, foram apreendidas 13 mil camisolas da Juventus feitas pela Pegaso. Estas peças de vestuário que acabaram no Museu CR7 teriam sido fabricadas sem os respetivos direitos e seriam idênticas aos desenhos oficiais produzidos pela Adidas.

A Pegaso afirma agora que a Mussara lhe cedeu estes direitos, mas a empresa do irmão de Cristiano Ronaldo nega esta versão. Hugo Aveiro teria recebido 500 mil euros da venda dessas camisas, mas a produção parou depois da intervenção da Juventus. Quanto às camisas que já tinham sido produzidas, a Mussara ofereceu à Pegaso quatro euros por unidade para as destruir mas a empresa italiana descobriu, entretanto, que estas peças de vestuário estavam à venda no museu por 40 euros.



De acordo com o Corriere della Sera, houve uma primeira tentativa de acordo com a Juventus falhou, pelo que o Ministério Público decidiu lançar esta investigação por fraude contra Hugo Santos Aveiro.

