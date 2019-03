Luxemburgo poderá vir a liderar Grupo B do apuramento para o Euro2020 devido a este caso, algo inédito no país.

Júnior Moraes. Ucrânia diz que consultou especialistas da UEFA e FIFA



A Federação Ucraniana de Futebol disse hoje que consultou especialistas da UEFA e da FIFA antes de decidir utilizar o futebolista Júnior Moraes, manifestando-se convicta de que manterá os resultados com Portugal (0-0) e Luxemburgo (vitória por 2-1). "Estou convicto que o Comité de Ética e Disciplina da UEFA, assim que veja a argumentação da federação ucraniana, não alterará os resultados dos dois primeiros jogos de apuramento para o Euro2020", disse hoje o secretário-geral federativo, Yuriy Zapisotsky.

Na quarta-feira, a UEFA anunciou a abertura de um processo disciplinar à federação ucraniana, por alegada utilização irregular do futebolista Júnior Moraes nos jogos com Portugal e Luxemburgo, revelando ter recebido protestos das congéneres portuguesa e luxemburguesa. Em causa está a elegibilidade do jogador, natural do Brasil, para representar a seleção ucraniana. O ponta de lança é irmão de Bruno Moraes, ex-jogador do FC Porto e Vitória de Setúbal.

Caso se confirme a irregularidade na utilização do ponta de lança, tanto Portugal como o Luxemburgo poderão beneficiar em pontos no Grupo B da fase de apuramento para o Euro2020. Os lusos poderão ficar com mais dois pontos e o Luxemburgo três, passando estes últimos a liderar o Grupo B.

Júnior Moraes chegou à Ucrânia em 2012, para representar o Metalurg Donetsk e, em 2016, já no Dínamo Kiev, saiu para a China, antes de regressar ao campeonato ucraniano, em agosto de 2017. Os estatutos e regulamentos da FIFA determinam que na nova nacionalidade é necessário cumprir uma de quatro alíneas, estando em causa, nesta situação de Júnior Moraes, "viver continuamente, pelo menos cinco anos, após os 18 anos, no território da referida associação".

"Quero enfatizar que, quando considerámos convidar Júnior Moraes para a seleção, para os jogos com Portugal e Luxemburgo, analisámos a situação da cidadania ucraniana. Consultámos também especialistas da UEFA e da FIFA, que nos confirmaram a legitimidade da utilização de Moraes na equipa nacional ucraniana", justificou Zapisotsky. O dirigente pediu ainda calma aos adeptos, antes de a UEFA se pronunciar sobre o assunto, na próxima reunião do seu Comité de Ética e Disciplina, em data a anunciar.

Atualmente, a Ucrânia ocupa o primeiro lugar do Grupo B com quatro pontos, seguido do Luxemburgo (três pontos), Portugal (dois pontos) e Sérvia (um ponto). Em último aparece a Lituânia que ainda não pontuou na prova.



Esta semana ficou a saber-se também que Portugal recebe o Luxemburgo em outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

