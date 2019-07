A equipa de Lagoa, no Algarve, calhou no "pior grupo".

Junglinster. Lagoense eliminado do campeonato europeu de badmínton

A equipa de Lagoa, no Algarve, calhou no "pior grupo".

A equipa campeã de Portugal em badmínton, Lagoense, terminou esta tarde a sua participação no campeonato europeu da modalidade, que decorre em Junglinster, com mais uma derrota.

O Lagoense voltou a perder hoje, no segundo jogo da fase de grupos, por 5-0 contra os campeões europeus em título, os russos do Primorye Vladivostok.

Junglinster. Campeões de Portugal em badmínton perdem e complicam continuidade no campeonato europeu A equipa algarvia do Lagoense domina a modalidade em Portugal, em títulos e número de atletas.

Os campeões de Portugal tinham como objetivo passar a fase de grupos, mas inseridos no "pior grupo", ficaram pelo caminho, acumulando a derrota por 3-1, no jogo inaugural de terça-feira, contra os checos do Deltacar Benatky.

Além da equipa de Lagoa, marcam presença no campeonato europeu duas formações do Luxemburgo, de Junglinster e de Schifflange, e os campeões da Bélgica, França, Espanha, Finlândia, Itália, Rússia, Ucrânia, Noruega, Letónia e República Checa.



Foto: Dirk Waem/BELGA/dpa

A equipa de Lagoa, no Algarve, é atualmente a maior potência do badmínton em Portugal, com mais de 300 atletas e 296 títulos em diferentes escalões.

O campeonato europeu de badmínton decorre até sábado, no pavilhão Gaston Stein, em Junglinster.