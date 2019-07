A equipa algarvia do Lagoense domina a modalidade em Portugal, em títulos e número de atletas.

Junglinster. Campeões de Portugal em badmínton perdem e complicam continuidade no campeonato europeu

A equipa campeã de Portugal de badminton, Associação Desportiva e Cultural Che Lagoense, perdeu esta tarde, em Junglinster, por 3-1 contra os checos do Deltacar Benatky, no jogo de estreia do campeonato europeu da modalidade.

A equipa algarvia descansa amanhã e tem o jogo decisivo na quinta-feira contra os campeões europeus em título, os russos de Primorye Vladivostok.

Em declarações à Rádio Latina, o presidente do Lagoense, José Armando Guita Silva, reconhece a dificuldade do próximo embate de quinta-feira, no pavilhão Gaston Stein, em Junglinster, mas espera ainda passar à fase de grupos. Para já, diz que chegar aqui é já “uma vitória”.

Fundado em 1992, o Lagoense é atualmente a maior potência do badminton em Portugal, com mais de 300 atletas, dois deles com participações nos jogos olímpicos de Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Quanto a títulos nacionais, acumula já 296 em diferentes escalões. Mas o Lagoense não é só desporto, explica o presidente e membro fundador da Associação Desportiva e Cultural Che Lagoense.

Além da equipa de Lagos, marcam presença no campeonato europeu duas formações do Luxemburgo, de Junglinster e de Schifflange, e os campeões da Bélgica, França, Espanha, Finlândia, Itália, Rússia, Ucrânia, Noruega, Letónia e República Checa.

O campeonato europeu decorre até sábado no pavilhão Gaston Stein, em Junglinster.