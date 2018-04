Ciclista luxemburguês cortou a meta com 37 segundos sobre Michael Woods e Romain Bardet.

Jungels vence clássica Liège-Bastogne-Liège

O ciclista luxemburguês Bob Jungels, da equipa Quick Step Floors, causou surpresa ao ganhar a clássica Liège-Bastogne-Liège, derrotando concorrência que parecia mais bem colocada para se impor. Quando se esperava que Jungels desenvolvesse trabalho para a vitória de Julian Alaphilippe, seu companheiro de equipa, o ciclista acabou por chegar isolado à meta, 37 segundos antes de Michael Woods e de Romain Bardet.

"Julian era o líder depois do que mostrou na quarta-feira", disse Jungels, referindo-se ao sucesso do companheiro de equipa na Flèche-Wallone. "Procurei chegar-me à frente para lhe garantir uma boa posição e... ninguém veio atrás de mim", explicou o vencedor no final.

O luxemburguês começou a definir o seu triunfo a cerca de 20 km do final, na zona de Roche-aux-Faucons, pouco depois de Jérôme Baugnies, o último fugitivo, ter sido apanhado pelo pelotão. Philippe Gilbert atacou, Sergio Henao tentou contrariá-lo, mas foi Jungels quem conseguiu primeiro apanhá-lo e, depois, ganhar vantagem para vencer.





