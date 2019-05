O juiz Carlos Delca adiou hoje pela segunda vez o início da fase de instrução do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, prevista começar hoje, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Juiz adia pela segunda vez instrução do ataque à Academia do Sporting

O juiz Carlos Delca adiou hoje pela segunda vez o início da fase de instrução do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, prevista começar hoje, no Campus da Justiça, em Lisboa.

O adiamento deveu-se à apresentação de um novo pedido de afastamento do processo deste juiz de instrução criminal (JIC), que foi entregue por um dos advogados na sexta-feira.

Antes, o Tribunal da Relação de Lisboa já indeferiu dois incidentes de recusa do JIC, que levaram a um primeiro adiamento da fase instrutória.

A instrução, fase facultativa em que o JIC vai decidir se o processo segue e em que moldes para julgamento, foi requerida por mais de uma dezena de arguidos, entre os quais o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o antigo oficial de ligação aos adeptos do clube Bruno Jacinto.

O processo pertence ao Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações, a fase de instrução vai decorrer na nova sala do edifício A do Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.

