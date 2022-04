Após a saudação, Artem Severiukhin ficou sem equipa e a Federação Internacional de Automobilismo abriu uma investigação.

Campeonato Europeu

Jovem russo faz saudação nazi em campeonato de Karting no Algarve

Ana Patrícia CARDOSO Após a saudação, Artem Severiukhin ficou sem equipa e a Federação Internacional de Automobilismo abriu uma investigação.

No fim de semana, o jovem russo Artem Severiukhin, 15 anos, ficou em primeiro lugar no escalão 11-15 do Campeonato Mundial de Karting da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), categoria OK, que aconteceu em Portimão, no Algarve.

Severiukhin, que fintou as sanções à Rússia ao competir pela Itália, subiu ao pódio e, no momento em que tocava o hino "Il Canto degli Italiani", fez a uma saudação nazi e riu-se me seguida.

O momento foi amplamente partilhado nas redes sociais.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Inaceitável"

As reações não se fizeram esperar e tanto a FIA como os patrocinadores do atleta já se manifestaram contra o gesto. Foi, inclusive, aberta uma investigação para apurar os acontecimentos.

Punição para deputado búlgaro que fez saudação nazi no Parlamento Europeu "Isto prejudica a dignidade e a reputação do Parlamento Europeu", enfatizou a Presidente do Parlamento Europeu.

"A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirma que lançou uma investigação imediata relativa à conduta inaceitável de Artem Severiukhin que ocorreu na cerimónia do pódio da Ronda 1 da categoria OK do Campeonato Europeu de Karting que se realizou no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portugal. A FIA irá comunicar em breve os próximos passos que serão tomados em relação a este caso", lê-se em comunicado.

A Ward Racing, equipa do jovem russo, rescindiu o contrato, garantindo que o ato de Artem "foi individual e não representa os valores e visão da Wart Racing".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.