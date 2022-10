O jovem piloto tinha morrido na terça-feira depois de uma queda numa prova, que decorreu no sábado, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Portimão

Jovem piloto perde a vida em prova no Algarve. Mãe morreu dois dias depois

Redação O jovem piloto tinha morrido na terça-feira depois de uma queda numa prova, que decorreu no sábado, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O piloto de motas neerlandês Victor Steeman, que sofreu, no sábado, um acidente durante a corrida de SuperSport300 do Mundial de Superbike, em Portimão, morreu na terça-feira, e dois dias depois também a sua mãe, Flora van Limbeek, morreu,vítima de um ataque cardíaco.

Segundo noticiou o jornal O Jogo, o piloto, de 22 anos, esteve três dias internado em estado crítico, depois ter sido atingido na cabeça por outro corredor na sequência de uma queda na última curva do Autódromo Internacional do Algarve, onde decorreu a prova.



Dois dias depois de o filho ter perdido a vida, Flora van Limbeek, de 59 anos, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer.

