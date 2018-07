Técnico foi apresentado como treinador do Sporting e defendeu: "Não esperam contratações todos os dias - estamos atrasados, mas não desesperados".

José Peseiro no regresso ao Sporting: "Não tenho medo"

"Não estejam todos os dias à espera de contratações no Sporting - estamos atrasados, mas não desesperados", avisou José Peseiro, ao lado de Sousa Cintra, recém-nomeado presidente da SAD em substituição do destituído Bruno de Carvalho, na apresentação como treinador do Sporting com contrato por um ano mais outro de opção.

No regresso a Alvalade depois da passagem sem sucesso entre 2004 e 2006, Peseiro destacou as razões que o levaram a aceitar o compromisso: "Aceito porque sou treinador de futebol, gosto, tenho motivação, ambição e não tenho medo".

Além disso, referiu-se à qualidade da formação de jogadores entre os sportinguistas ao mesmo tempo que abordava as rescisões unilaterais declaradas por vários elementos do plantel, na sequência das agressões de que foram alvo na Academia de Alcochete. "Temos uma tradição e uma cultura no Sporting: formar bons jogadores. Muitos bons jogadores têm tido a primeira experiência profissional no Sporting, por isso importa refletir sobre o que é o nosso plantel, os custos, os processos de rescisão", referiu. E desdramatizou: "Se não for possível resolver os processos de rescisão, fazer voltar jogadores. Se isso não acontecer, o Sporting não vai acabar. Temos de ter a inteligência para construir uma grande equipa. Tudo isto requer ponderação".

Quanto à forma e duração do seu vínculo ao clube, o treinador avaliou: "Vai haver eleições e vivemos em democracia. O contrato é de um ano com outro de opção. Tenho noção de que há eleições. Não fazia sentido não ter essa noção temporal para que quem vem não tenha de carregar um contrato de dois ou três anos como se passou há um mês ou mês e meio... O tempo escasseia e, em vez de pensarmos em eleições, temos de pensar no Sporting. Neste momento, é importante que acabe a desconfiança", salientou.

