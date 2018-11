A derrota em casa com o Estoril-Praia por 1-2, levou a direção de Frederico Varandas a prescindir dos serviços do treinador português. Agora fala-se em Paulo Sousa para tomar o leme do clube de Alvalade.

José Peseiro foi despedido pelo Sporting

José Peseiro já não é treinador do Sporting, avança a edição online do jornal A Bola. A decisão foi tomada e comunicada ao técnico pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, depois da derrota, em casa, com o Estoril-Praia, por 1-2, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga.

O Sporting, detentor do troféu, ao perder em casa com o Estoril Praia, por 2-1, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga de futebol, deixa o Feirense isolado na liderança do agrupamento.

Os 'leões' ainda se colocaram em vantagem aos nove minutos, por Wendel, mas os 'canarinhos' deram a volta ao marcador, por Sandro Lima (71) e André Pinto (82), na própria baliza.

Com este resultado e com uma ronda por disputar, o Feirense, que venceu o Marítimo (3-2), lidera isolado o Grupo D, com seis pontos, mais três do que Sporting e Estoril Praia, sendo que o clube insular, ainda sem pontos, já está afastado da luta pelo apuramento para as meias-finais.

O final do jogo ficou marcado por assobios e lenços brancos, sinais de uma contestação que já tinha sido sentida após a derrota frente ao Portimonense.

No final do jogo, Peseiro desvalorizou as críticas dos adeptos. "Na primeira vez que passei pelo Sporting, também cheguei a ouvir estas contestações e chegámos à final da Liga Europa e estivemos muito próximos de ganhar a Liga portuguesa", disse na conferência de imprensa.

O técnico foi uma escolha de José Sousa Cintra, enquanto presidente interino da SAD, após a saída de Bruno de Carvalho.

Numa entrevista ao Expresso, Frederico Varandas não escondeu que procurava uma alternativa a Peseiro. "É voltar atrás e ler o que eu disse sobre o que eu quero: os melhores jogadores e o melhor treinador", disse. Questionado sobre se Peseiro vive bem com isso, respondeu: "Convive bem, ele é muito bem tratado no Sporting".

Segundo afirma o Jornal de Notícias, Paulo Sousa é o preferido de Varandas para suceder a Peseiro. Leonardo Jardim é um nome que já foi discutido, mas o técnico, que deixou recentemente o Mónaco, prefere prosseguir a carreira no estrangeiro e espera dar o salto para o futebol inglês de onde já recebeu abordagens informais. Jorge Jesus também não poderá ser descartado desta equação, embora esteja vinculado ao Al-Hilal da Arábia Saudita.