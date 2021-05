José Mourinho assinou contrato por dois anos com o clube italiano.

José Mourinho vai treinar a Roma na próxima época

Acabou o suspense sobre o futuro do treinador português, depois de ter sido despedido pelos ingleses do Tottenham, no mês passado.

A Roma anunciou que José Mourinho será o treinador do clube já na próxima temporada.

José Mourinho despedido do Tottenham O treinador português José Mourinho foi despedido do Tottenham, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol, em comunicado.

Os giallorossi informaram em comunicado que o técnico assinou contrato até 2024, numa altura em que o clube está em sétimo na Liga italiana de futebol. Mourinho sucede, assim, ao português Paulo Fonseca.

Não é a primeira vez que Mourinho treina na Itália. Esteve ao comando do Inter de Milão entre 2008 e 2010 e no qual conquistou a sua segunda Liga dos Campeões (2010), depois de ter conquistado a prova em 2004 pelo FC Porto.



