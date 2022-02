Em causa o facto do técnico português se ter insurgido "contra o quarto árbitro e o árbitro principal, fazendo insinuações graves”.

Futebol

José Mourinho suspenso por dois jogos e multado em 20.000 euros

Lusa Em causa o facto do técnico português se ter insurgido "contra o quarto árbitro e o árbitro principal, fazendo insinuações graves”.

O treinador da Roma, o português José Mourinho, foi suspenso por dois jogos, na sequência da expulsão na partida com o Verona, que terminou com um empate 2-2, anunciou esta terça-feira a Liga italiana de futebol (Lega Serie A).

De acordo com o comunicado do organismo, Mourinho “insurgiu-se contra o quarto árbitro e o árbitro principal, fazendo insinuações graves”, que levaram à sua expulsão nos derradeiros instantes do encontro da 26.ª jornada da Serie A, no sábado, além de ter “reiterado as mesmas acusações já no túnel de acesso ao relvado, após o jogo”.

Além da suspensão, que o afasta das partidas com Spezia e Atalanta, o técnico português foi multado em 20.000 euros.

Pelas mesmas razões, o treinador de guarda-redes dos ‘giallorossi’, o também português Nuno Santos, foi castigado com dois jogos de suspensão, enquanto o diretor-geral para o futebol, Tiago Pinto, foi suspenso até 8 de março.

No sábado, a Roma esteve a perder por 2-0 na receção ao Verona, mas conseguiu chegar ao empate, o terceiro seguido na Serie A, que deixou os romanos no oitavo lugar, com 41 pontos, menos dois do que a Lazio, que está na sexta posição, a última de acesso às competições europeias da próxima época.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.