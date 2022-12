O treinador português da AS Roma é o nome mais apontado para suceder a Fernando Santos ao comando da equipa das 'quinas'.

José Mourinho à frente da seleção nacional?

Paula SANTOS FERREIRA O treinador português da AS Roma é o nome mais apontado para suceder a Fernando Santos ao comando da equipa das 'quinas', que em março vai defrontar o Luxemburgo no apuramento para o Euro 2024.

Com a eliminação da seleção portuguesa nos quartos de final do Mundial do Qatar, e o sonho desfeito de se tornar campeã do mundo, ganha força a saída de Fernando Santos do cargo de selecionador.



Embora tenha contrato até 2024, o engenheiro deverá abandonar o cargo, depois de oito anos a comandar a equipa das 'quinas', com Portugal a sagrar-se campeão europeu em 2016. Segundo o jornal desportivo A Bola Fernando Santos, de 68 anos, vai deixar a seleção e o jornal Record acrescenta que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já tem o sucessor predileto: José Mourinho.

Também o desportivo italiano Gazetta dello Sport avançou na terça-feira que o Special One já foi abordado pela federação portuguesa para assumir a liderança da equipa das 'quinas'.

As negociações decorrem em dois sentidos: primeiro, Fernando Santos e FPF têm de chegar a acordo sobre a sua saída, e segunda a TSF não há urgência em fazê-lo. A rescisão terá de ser por acordo absoluto entre as duas partes.

Treinador do Roma e selecionador?

Por outro lado, a negociação com José Mourinho tem de ter em conta que o português está a treinar o AS Roma. De acordo com a Gazetta dello Sport, 'Mou', de 59 anos, terá ficado entusiasmado com a proposta de ser o próximo selecionador português, avançado este desportivo que o técnico poderia mesmo acumular os cargos de treinador da Roma e de selecionador nacional até ao final do campeonato italiano. Contudo, será complicado.

Em março e junho de 2023, Portugal tem quatro jogos de apuramento para o Europeu 2024, nomeadamente o encontro entre Portugal e Luxemburgo, a 26 de março no Grão-Ducado.

Se houver acordo, será já Mourinho a comandar a seleção de Portugal nesses jogos? O mais provável, segundo a imprensa portuguesa, é o técnico chegar apenas no verão à seleção, pelo que, a alternativa será outro selecionador, nomeadamente um técnico interino a comandar a equipa das 'quinas' nestes meses. Segundo o Record, a FPF está disposta a esperar por Mourinho até ao verão.

Além de Mourinho, o mais apontado, existe já uma lista longa de nomes falados para suceder a Fernando Santos: Paulo Sousa, Leonardo Jardim, Rui Jorge, Jorge Jesus, Paulo Bento, Carlos Queirós e Rui Vitória.

