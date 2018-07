A Federação Portuguesa de Futebol anunciou hoje a escolha de José Couceiro para seu diretor técnico nacional, um cargo que esteve vago nos dois últimos anos.

José Couceiro oficializado como diretor técnico nacional da FPF

Para o presidente da FPF, Fernando Gomes, o treinador do Vitória de Setúbal na última época "é a escolha certa para o lugar certo", relembrando que Couceiro já integrara (como suplente) a lista do atual presidente da FPF nas eleições federativas de 2016.

"A FPF tem uma política de recrutamento baseada na excelência, qualquer que seja a área de ação onde queremos intervir. O José Couceiro, pela experiência que nos pode trazer como antigo jogador, dirigente desportivo e treinador de topo, é a escolha certa para o lugar certo”, disse Fernando Gomes ao site da federação.

Couceiro terá a seu cargo a supervisão das seleções nacionais da formação (até sub-20) e ainda a coordenação dos responsáveis técnicos de cada associação distrital de futebol, "procurando uniformizar padrões e objetivos, em mais uma tarefa de médio prazo".

"É com grande honra e sentido de responsabilidade que aceitei o convite (...) para assumir estas funções, fundamentais para o desenvolvimento do futebol português. A FPF é uma organização de excelência cujo trabalho recente é respeitado tanto a nível nacional como internacional. Eu, pela minha parte, vou procurar contribuir para dignificar quer as funções que agora assumo quer o futebol português", disse Couceiro ao site da FPF.

