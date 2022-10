Jornada 9. Um sábado desportivo

O dia de hoje é especial. Lá fora, dois jogos com sotaque de finais de Liga dos Campeões. Em Portugal, jogam os três grandes, dois dos quais à mesma hora.

Domingo, dia de missa. Domingo, dia de futebol. Domingo, dia de Domingo Desportivo. Pela primeira vez na grelha da RTP na noite de 18 Setembro 1960, a propósito do arranque da 1.ª divisão.



Eis o programa do nosso contentamento, com resumos dos jogos de futebol e não só. Na primeira emissão de sempre, há imagens do jogo de abertura da 1.ª divisão, entre Sporting e Lusitano de Évora, no José Alvalade, com golos de Faustino, Figueiredo (2) e Diego mais José Pedro e Adelino. Também se realça a única vitória fora dessa jornada, a do Benfica no Barreiro, com um golo solitário de José Águas. E filma-se o Belenenses 2:1 Vitória SC. Um dos golos é de Matateu. Os outros, de Carvalho e Edmur. Há um 0:0 em Coimbra, entre Académica e CUF. O Porto ganha 1:0 em casa ao Leixões, por obra e graça de Teixeira. Nos jogos em falta, 3:0 do Braga ao Atlético e 2:0 do Covilhã ao Salgueiros (bis de Manteigueiro).

Com o passar dos anos, o futebol ganha ainda mais espaço e as outras modalidades também se misturam alegremente entre convidados, uns ilustres, outros nem tanto. A própria cultura televisiva da RTP ganha com o Domingo Desportivo, graças aos fiéis adeptos, domingo sim, domingo sim. O programa dá depois lugar ao Girabola e só volta em definitivo como Domingo Desportivo a 23 Outubro 1983, no dia em que a notícia de abertura é a visita de Mário Soares ao treino do Benfica em Atenas, antes do compromisso europeu vs Olympiacos. A seguir, o jornalista Neves de Sousa, do ‘Diário de Lisboa’ debate sobre o próximo jogo da selecção portuguesa, vs Polónia, relativo à qualificação para o Euro-84. Com o passar dos anos, o Domingo Desportivo moderniza-se e, às tantas, já se passam os golos da jornada ao som de Blue Monday dos New Order.

Domingo Desportivo está agora fora de moda. Porque o futebol é quando o homem quiser. Vai daí, há jornadas de sexta até segunda-feira em vários horários. O dia de hoje é especial. Lá fora, dois jogos com sotaque de finais de Liga dos Campeões – Milan vs Juventus em Itália mais BVB vs Bayern na Alemanha. Em Portugal, jogam os três grandes, dois dos quais à mesma hora.

O primeiro a entrar em acção é o Sporting, nos Açores. É um duelo recente, desde 1999. Aliás, o Sporting é o primeiro adversário de sempre do Santa Clara na 1.ª divisão. Dita o sorteio. É ainda a estreia oficial de Peter Schmeichel. Ao intervalo, 2:0. Bis de Gamboa, aos 23 e 43 minutos. Pobre Schmeichel. O último jogo do homem havia sido a final da Liga dos Campeões, conquistada já nos descontos vs Bayern em Camp Nou (2:1), e agora vê-se em palpos de aranha no Estádio São Miguel, lotado há três dias.

A segunda parte é diferente e Schmeichel até faz uma defesa, quando o resultado já é 2:2. Valem dois golos de cabeça, um de Acosta e outro de Edmilson, que falhara um penálti aos 29’, com uma bola à trave de Fernando. Daí para cá, nunca mais se registam empates entre eles nos Açores. Ou é 1 ou é 2 no totobola. Curiosamente, a única vitória do Santa Clara é este ano, em Janeiro. E é um jogo em que o Sporting tem tudo a seu favor, com 0:1 de Palhinha e 1:2 de Sarabia. O Santa Clara arranja forças do além e dá a volta por Lincoln e Ricardinho. Acaba 3:2, o Sporting perde pela primeira vez nessa época 2021-22 e o FC Porto assume-se como líder isolado até ao final do campeonato.

A nove pontos do Benfica, o Sporting está proibido sequer de empatar. Por falar em Benfica e em empates, o líder invicto recebe o Rio Ave na ressaca de xis seguidos, um em Guimarães vs Vitória SC, outro em casa vs PSG. É tranquilo, à partida. O Rio Ave nunca ganha na Luz em 26 jogos e já perde há 13 visitas seguidas, desde um 2:2 em 2005 com bis (imagine-se) de Petit. Anos, alguns antes, em Março 1982, o Benfica espanta a crise das eliminações prematuras na Taça de Portugal (vs FC Porto) e Taça dos Campeões (vs Bayern) com um 3:0 vs Rio Ave. Ao intervalo, 0:0 e assobios do Terceiro Anel. Na segunda parte, Carlos Manuel abre o caminho, Reinaldo aumenta a vantagem e Nené fixa o marcador.

O 3:0 é um hino ao futebol. Mais, é um hino à fotografia. Porque a imagem vale mais, muito mais, que mil palavras. E até mil golos. O próprio descreve a coisa: "Canto do Carlos Manuel e eu marquei de cabeça. A foto é curiosa porque a bola está dentro da baliza, eu já estou com o braço levantado na pequena área e só se vêem jogadores verdes e brancos à minha volta. Não me lembro, quantos são?" Nove. Chi-ça. É verdade. Nove jogadores do Rio Ave dentro da área e um único do Benfica, a festejar. Que classe.

Para acabar o sábado em beleza, há Portimonense vs FC Porto. É um clássico dos anos 80 a partir do momento em que o avançado belga Cadorin se dirige à polícia de Portimão para dar conta de uma tentativa de suborno por parte do empresário Luciano D'Onofrio. A ideia é oferecer 500 contos a Cadorin em troca de um penálti a favor do FC Porto nos primeiros cinco minutos. O caso é divulgado e, embora não seja nada feito, o Portimonense ganha esse jogo em Novembro 1985 por 1:0. Golo de você-sabe-muito-bem-quem. Na época seguinte, o FC Porto volta a perder no Municipal por 1:0. E depois empata duas vezes seguidas. Em 1990, um golo de Rui Águas garante a derrota do Portimonense e marca um corte com o passado. Não só o Portimonense desce à 2.ª divisão como nunca mais ganha ao FC Porto. E já lá vão sete derrotas seguidas com 6:20 em golos.

Calendário:

Sexta-feira

Gil Vicente (13)-Estoril (8)

Sábado

Sta Clara (16)-Sporting (7)

Portimonense (6)-FC Porto (2)

Benfica (1)-Rio Ave (11)

Paços (17)-Vitória SC (9)

Domingo

Boavista (5)-Marítimo (18)

Casa Pia (4)-Vizela (14)

Braga (3)-Chaves (12)

Segunda-feira

Arouca (10)-Famalicão (15)

