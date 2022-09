Benfica, FC Porto, Sporting. Durante anos e anos, desde sempre e, desconfiamos, até sempre, o futebol português divide-se pelas contas dos grandes. Em adeptos, em conquistas, em méritos. Os grandes, sempre os três da vida airada.

Jornada 6. Xeque-mate do Boavista ao Sporting

O Benfica é o rei nacional, aquele com mais títulos de campeão e Taças de Portugal. O FC Porto é o clube com mais conquistas internacionais e o único de Portugal a chegar às finais das três competições da UEFA. O Sporting é a terceira força. É assim há uns 30 anos. Porque a história assim o diz. Porque só é seis vezes campeão nacional nos últimos 50 anos. Porque convive com problemas internos numa base sistemática com dirigentes 'wanna be'. Porque vive na mesma cidade do Benfica. Porque acumula mais acidentes de percurso que todos os outros. Porque os resultados espelham os factos.

Exemplo? A visita ao Bessa. Em quase 90 anos de 1.ª divisão, o Sporting tem registo negativo vs Benfica na Luz (normal, vá), vs FC Porto no Porto (normal, vá), vs Benfica no José Alvalade (inconcebível) e vs Boavista no Bessa (hein?). Isso mesmo. No Bessa, 22 vitórias do Boavista contra 16 do Sporting mais 21 empates. Em golos, vantagem sportinguista por 72:69.

Antes da queda do Boavista para a 3.ª divisão, em 2008, o Sporting está negativo (57:65). Incrível, e verídico. Como incrível é aquela sequência de 21 jogos seguidos sem qualquer vitória. Vinte-e-um, caramba. Nem uma alegria de 1969 até 1989. Nem um golo desde 1986. Em Setembro 1990, a um sábado à noite, dia 15, ao mesmo tempo de um concerto de David Bowie no José Alvalade para 30 mil pessoas, alto lá e pára o baile, 0:3.

É o Sporting de Marinho Peres, um treinador já com provas dadas no nosso futebol com um terceiro lugar no Vitória SC em 1987, um terceiro no Belenenses em 1988 e um terceiro no Sporting em 1991. A vitória indiscutível de 1990 é marcada pelos golos de Careca, Cadete e Filipe. O número 10 brasileiro abre a conta de cabeça, após centro da direita de Litos. Ainda na primeira parte, uma falta de Bobó sobre Careca à entrada da área é apitada pelo árbitro eborense José Pratas. Chamado a bater, Douglas chuta para o interior da pequena área e Cadete aparece de rompante para enganar Alfredo.

O resultado é fixado pelo suplente Filipe, número 14, na sequência de um livre marcado à pressa por Douglas na ressaca da enésima falta de Bobó e um túnel de Gomes a deixar o miúdo na cara de Alfredo para despedir um remate seco com o pé esquerdo. Antes desse momento, já Litos acertara uma bola na barra e Cadete uma no poste. É uma noite feliz do Sporting, com a algazarra habitual do presidente Sousa Cintra. ‘Bem disse que íamos matar o borrego, só faltou trazer o animal para a festa ser completa.’

Agora, outro sábado à noite, outro Boavista vs Sporting, este sem David Bowie à mistura. Com o 2:0 vs Tottenham na terça-feira, o Sporting apresenta-se no Bessa como o rei na selva da Liga dos Campeões. Tem a palavra, o Boavista de Petit, uma das agradáveis surpresas do início de época, alicerçada pelo quarto lugar. Na história dos dois clubes, um elemento de indisfarçável categoria. Chama-se Rui Bento e consegue a proeza de se sagrar campeão nacional em anos seguidos: Boavista 2001, Sporting 2002. É de homem.

Antes, pouco antes do Boavista vs Sporting sem David Bowie nem Rui Bento, há clássico na Amoreira entre Estoril e FC Porto. Na época passada, façamos um rewind com alguma pinta, é o jogo mais importante do FC Porto em toda a época pelo facto de ter sido na ressaca de um surpreendente 3:2 entre Santa Clara e Sporting nos Açores e, sobretudo, pela reviravolta portista de 2:0 para 3:2 com o suplente Francisco Conceição a anotar o golo da vitória e também o da liderança, nunca mais colocada em causa. O panorama agora apresentado é mais duro para o lado da equipa de Sérgio Conceição, provocado pela louca derrota imposta pelo FC Brugge em pleno Dragão por números estrambólicos (4:0), para a Liga dos Campeões.

Curiosa, no mínimo, a reacção à ressaca europeia. Historicamente, o peso do António Coimbra da Mota é quase nulo. A última derrota do FC Porto é já de Setembro 1977, numa tarde em que Óscar Duarte faz trinta por uma linha e assina ali o seu futuro com o FC Porto, por indicação do treinador de então, o inimitável José Maria Pedroto. Até hoje, o Estoril só saca sete pontos em 15 jogos. Curiosamente, o início dos Estoris vs Portos é de sentido único para os anfitriões com seis vitórias em seis jogos e um empolgante 23:4 em golos. Logo a abrir, em Dezembro 1944, toma lá 8:1 com hat-trick de Lourenço (autor de um póquer vs FC Porto daí a cinco anos, em 1949).

Já ciente dos resultados dos outros grandes, o Benfica (ainda sem pontos perdidos) entra em acção num jogo de nítido contraste vs Marítimo (ainda sem qualquer ponto em 18). Tudo se conjuga para mais do mesmo, até porque o Marítimo raramente faz cócegas na Luz. Só se contabiliza uma vitória em 42 visitas, aquela em 1987, cortesia Paulo Ricardo (0:1). O treinador do Benfica é Ebbe Skovdahl, contratado pelo dirigente Gaspar Ramos, apresentado durante o sorteio da primeira eliminatória das provas europeias e o primeiro dinamarquês a sair do país para agarrar-se ao futebol profissional com resultados catastróficos – sai de cena ainda na primeira volta, substituído pelo adjunto Toni, que ainda leva o Benfica à final da Taça dos Campeões dessa época 1987-88, vs PSV Eindhoven.

Para este domingo, o Benfica joga 13. No totobola? Quase, é o sonho de chegar à 13.ª vitória em 13 jogos. A vitória de virada em Turim dá asas, o Marítimo que se cuide.

Calendário

Sexta-feira

Portimonense (5)-Chaves (10)

Sábado

Sta. Clara (16)-Paços (17)

Gil Vicente (11)-Rio Ave (14)

Estoril (8)-FC Porto (3)

Boavista (4)-Sporting (7)

Domingo

Arouca (12)-Vitória SC (9)

Benfica (1)-Marítimo (18)

Casa Pia (6)-Famalicão (15)

Braga (2)-Vizela (13)



