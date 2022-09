Sábado é dia de festa, jogam os grandes da 1.ª divisão e em três horários diferentes. A moda começa em 1977.

Três jogos em três horários diferentes. Uma tradição desde 1977

Rui Miguel Tovar Sábado é dia de festa, jogam os grandes da 1.ª divisão e em três horários diferentes: Famalicão vs Benfica, Sporting vs Portimonense, e FC Porto vs Chaves. Pouco comum, a um sábado.

A moda começa em 1977, no dia 15 Outubro, com Riopele vs FC Porto às 15h, Boavista vs Benfica às 16h30 e Sporting vs Estoril às 21h30. E merece uma explicação este hat-trick de emoções em fim-de-semana de preparação para a chegada do presidente jugoslavo Tito a Lisboa: o Sporting está na agenda desde há muito, por imperativos televisivos da RTP, já os outros dois antecipam os jogos por compromissos europeus, o Benfica vs KB Copenhaga e o FC Porto vs Manchester United, ambos em casa.

Em Pousada de Saramagos, no Parque Dias Correia, entretanto destruído, o Riopele de Ferreirinha joga um catenaccio primitivo e perde sem pestanejar por 2:0, golos de Duda e Gabriel, um em cada parte – o brasileiro aumentaria (e de que maneira) a sua fama de goleador na 4.ª feira seguinte, com três golos ao United.

No Bessa, a novidade é o regresso de Vítor Baptista, encrenqueiro por natureza. O homem queixa-se de dores para falhar o jogo europeu vs Torpedo Moscovo, na então URSS, e aumenta a já distante relação com os dirigentes benfiquistas, primeiro indignados, depois fartos de um comportamento sistematicamente abusivo.

É o capitão Toni quem aproxima as partes e trata de estender a passadeira vermelha a Vítor Baptista no sentido de o reabilitar para o futebol. O treinador John Mortimore, quase sempre com cara de poucos amigos, recebe-o de braços abertos e inclui-o no onze vs Boavista. Azar dos azares, uma entrada menos prudente de um boavisteiro obriga Vítor a sair do relvado à meia-hora e levar seis pontos no pé direito. É substituído por Shéu aos 38 minutos. Acredite, é a segunda substituição do Benfica nesse dia. Aos 6’, Nené sai, Celso entra. O Boavista aproveita as duas ausências e saca um ponto ao bicampeão.

Ou melhor, quem saca o ponto é Bento. O guarda-redes faz (mais) uma exibição memorável e até defende um penálti de Artur, a castigar derrube de Alberto a Moinhos, ainda na primeira parte. Na segunda, Francisco Mário sofre falta de Humberto Coelho na pequena área, apitada pelo conimbricense Castro e Sousa, e, aí sim, Artur engana Bento. É o empate em resposta ao 0:1 de Chalana, a aproveitar um mau atraso de Alberto ao guarda-redes Matos.

À noite, o José Alvalade veste-se de verde para aplaudir os seus heróis. Esperança vã. O Sporting joga mal e sofre para derrubar o Estoril com um 4:1 muito mentiroso. Vai daí, os tais adeptos animados acabam por assobiar insistentemente os jogadores, manietados pelo esquema arcaico do treinador brasileiro Paulo Emílio – que viria a ser despedido no decorrer da época na sequência de uma ausência não autorizada a um jogo da 1.ª divisão por ter levado a sua mulher a viajar no Minho. O rei é Manuel Fernandes, autor de um bis em cinco minutos na parte final do jogo, já depois de Jordão, Ailton e Zuledo assinarem o ponto.

Qualquer coisa como 44 anos, quase 45, eis os três grandes a jogar no sábado em horários diversos. O Benfica, de peito feito com as dez vitórias seguidas em 2022-23, cinco das quais na UEFA, defende a liderança invicta no campo do Famalicão, onde mora o penúltimo classificado, sem qualquer ponto. É o ying e o yang. Na história da 1.ª divisão, só uma vitória do Famalicão em nove visitas do Benfica. Acontece em Setembro 1992, na era (atribulada) Tomislav Ivic. Um golo de Freitas fixa o 1:0 numa jogada em que Rui Águas e Rui Costa se desentendem à entrada da área, na sequência de um canto da esquerda, e o central brasileiro engana Silvino com um remate cruzado na zona do penálti. Passam-se 30 anos e o Benfica só vai mais quatro vezes a Vila Nova. Em três, marca quatro ou mais golos. No último duelo, hat-trick de Darwin e 1:4.

Mais à frente, em Lisboa, o Portimonense sonha com os primeiros pontos no José Alvalade em 19 jogos. O Sporting volta do jogo europeu na Alemanha a meio da semana cheio da moral (3:0 em Frankfurt vs Eintracht) e só lhe interessa continuar a ganhar, senão vê o líder Benfica cada vez mais longe – e a distância de oito pontos à quinta jornada já é um claro indício de que a coisa vai torta; resta saber se jamais se endireita. Posto isto, as idas do Portimonense costumam dar alegrias ao Sporting.

Um jogo entre eles há de memória eterna, o 3:0 em Novembro 1983. Katzirz fora dos convocados, Oliveira também. O Sporting entra em campo sem dois titulares e o Portimonense vai a jogo com os ex-sportinguistas Damas e Barão. Mais novidades, mais? O Sporting entra com o equipamento alternativo, camisa branca e calção verde ervilha, e o Portimonense de preto e branco.

Quando a bola começa a rolar, todos os olhos convergem num só homem, Paulo Jorge dos Santos Futre. É ele quem veste o 10 de Oliveira e a sua competência é maiúscula. Os seus ziguezagues impressionam pela velocidade e a bola colada ao pé, há portimonenses com a cabeça em água. Aos 32 minutos, serve Jordão para o 1:0. Aos 45’, mesmo em cima do intervalo, marca um livre a 25 metros da baliza. Damas na baliza nem a vê. É golo, o primeiro de Paulinho no futebol sénior. Um senhor golo, aliás. A um senhor guarda-redes. O quadro é perfeito, os adeptos rejubilam. Já na segunda parte o capitão Manuel Fernandes fixa o 3:0 num outro livre em que Futre baralha os homens da barreira.

À noite, no Dragão, o Chaves quer repetir a vitória de há duas semanas no campo do Sporting. O FC Porto, campeão em título, impõe outro tipo de respeito, é certo, mas tentar nada custa. Ainda por cima, o Chaves está tranquilo e o FC Porto volta de uma derrota com três golos nos descontos em Madrid, vs Atlético (2:1). A história dos jogos entre eles no Porto transmite tranquilidade, com 16 vitórias em 16 jogos. Isso mesmo, zero pontos do Chaves, seja Antas, Dragão, Vila do Conde (3:0 em 1986) e Coimbra (2:1 em 1992). Um nome próprio chama muito a atenção, é o de Domingos Paciência, autor de golos em quatro jogos seguidos vs Chaves, na era Artur Jorge, Carlos Alberto Silva (em dose dupla) e Bobby Robson.

A jornada só se fecha a sete chaves na 2.ª feira, em Vizela.

Calendário:

Sexta-feira

Vitória SC (11)-Sta Clara (16)

Sábado

Famalicão (15)-Benfica (1)

Sporting (8)-Portimonense (4)

FC Porto (3)-Chaves (6)

Domingo

Paços (17)-Casa Pia (7)

Arouca (9)-Boavista (5)

Marítimo (18)-Gil (13)

Rio Ave (14)-Braga (2)

Segunda-feira

Vizela (12)-Estoril (10)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

