Liga portuguesa

Jornada 5. O Sporting no casino Estoril

Rui Miguel Tovar De vento em popa, o Benfica. Tal como o Braga. Já Sporting e FC Porto têm de arrebitar, caso contrário é a fuga para a derrota.

De vento em popa, o Benfica. Tal como o Braga. Já Sporting e FC Porto têm de arrebitar, caso contrário é a fuga para a derrota. Se o campeão nacional em título cai em Vila do Conde, num episódio isolado, o vice Sporting já acumula duas derrotas seguidas, vs FC Porto no Dragão e Chaves no José Alvalade.

Segue-se a visita à Amoreira, onde mora uma equipa com bom toque de bola e treinada por Nélson Veríssimo. A história do Estoril vs Sporting é vasta e já dá ares de clássico. Há jogos do arco da velha como aquele 2:2 em 1992 com quatro golos búlgaros. Aos dois de Mladenov, responde Balakov já ao cair do pano. Ou aquele em 2018, quando Jesus se queixa do vento para justificar a primeira derrota da época na 1.ª divisão, à 21.ª jornada, por 2:0. Ou ainda o 3:1 em 2013 numa noite de chuva e trovões sem igual – o jogo é duas vezes interrompido por falha eléctrica, o Sporting marca primeiro por Wolfswinkel e falha um penálti pelo mesmo Wolfswinkel no minuto anterior ao 3:1 de livre directo por Evandro.

Há mais, atenção. Em Maio 1982, por exemplo, o Sporting sagra-se campeão na Amoreira. A festa está preparada. Com o 3:0 vs Amora e o 2:2 do campeão Benfica em Setúbal na jornada anterior, o Sporting estica a diferença da liderança para quatro pontos, a três jornadas do fim. Se ganhar na Amoreira, por via da vantagem no confronto directo com o Benfica, habemus campeão. E, verdade seja dita, um campeão há muito anunciado por ter dobrado a primeira volta sem qualquer derrota e por juntar três artistas na frente: Oliveira, Manuel Fernandes e Jordão.

O Estádio António Coimbra da Mota rebenta pelas costuras, há verde por todo o lado. O leão está desejoso de confirmar o estatuto de rei da selva e o guarda-redes estorilista Manuel Abrantes dá uma ajuda aos 17 minutos, com o despejo para a frente de uma bola chutada por Oliveira. Sempre atento, Manuel Fernandes estica o pé e garante a vantagem até ao intervalo. Na segunda parte, um passe longo de 80 metros de Meszaros apanha todos desprevenidos. Todos, não. Jordão mete a cabeça e é o 2:0. Também de cabeça é o definitivo 3:0, da autoria do capitão Manuel Fernandes, após livre de Oliveira. Quando soa o apito final de Rosa Santos, os jogadores aceleram rumo ao balneário para impedir o strip-tease implícito pela invasão de campo.

Em Novembro 1993, o Estoril vs Sporting significa o último jogo da 1.ª divisão para a equipa técnica Bobby Robson-Manuel Fernandes-José Mourinho. Tarde ventosa na Amoreira, com o estorilista Carlos Manuel a receber o prémio regularidade do jornal A Bola da época anterior antes do pontapé de saída. O leão lambe as feridas da derrota no fim-de-semana anterior (Porto 0:1 no José Alvalade) e continua com os mesmos pontos dos outros grandes.

O Estoril nunca é um adversário digno de incomodar Costinha por aí além e o 0:2 até é um mal menor. Cadete abre o marcador numa jogada só com o pé esquerdo. Primeiro é Cherbakov, depois Paulo Torres, finalmente o capitão com um remate de primeira por entre as pernas do regressado Carlos Pereira. Na segunda parte, uma vistosa jogada do Sporting ao primeiro toque entre Balakov, Cherbakov e Figo é desperdiçada por Cadete com a baliza aberta. Só depois é a confirmação da vitória num drible de Balakov sobre Maurício na direita e cruzamento perfeito à linha para a entrada de cabeça do suplente Capucho.

Já este século, mais precisamente em Outubro 2004, assiste-se a dois bis (1:4) num dia em que o Sporting aparece no Estoril com cinco pontos em 15 possíveis, um registo aquém do esperado no arranque da 1.ª divisão 2004-05. À sexta jornada, Rochemback regressa finalmente e é titular no onze de Peseiro. O fio de jogo brasileiro, sempre vertical, corajoso e aventureiro, nota-se desde o primeiro minuto.

E o Sporting voa na Amoreira. Aos 20’, já o compatriota Liedson marcara dois golos, o primeiro a passe de Rogério e um subtil toque de cabeça para se enquadrar com a baliza e o segundo numa entrada de Douala. É verdade que o Estoril reduz por João Paulo (herói português como autor do golo solitário numa final do Euro sub18 na Suécia em 1999, vs Itália) e também é verdade que o Sporting estica a diferença com outro bis, este mais improvável de Hugo Viana. O 1:3 é um serviço de Douala (mais um), concluído de cabeça. Perto do fim, o 1:4 é uma jogada individual com dois defesas estorilistas driblados e o remate final com o pé direito por entre as pernas de Jorge Batista.

Por último, a Amoreira é palco de uma final da Taça de Honra da AF Lisboa em 2013, precisamente entre Estoril (Marco Silva) e Sporting (Abel Ferreira). Nas ½, o Estoril dá 3:0 vs Belenenses enquanto o Sporting elimina o Benfica por 2:1. A decisão é um prato cheio de emoções, com golos de Rúben Fernandes (27’) e Carlitos (33’) em resposta ao madrugador 0:1 de Betinho (2’). Na segunda parte, Sebá faz o 3:1 aos 56’ e arruma o assunto. Ou não? Betinho bisa em dia de aniversário, aos 78’, e Iuri Medeiros empata aos 83’.

Vamos para penáltis. Antes do desempate, Abel Ferreira troca de guarda-redes com a saída de Vítor Golas para a entrada de Mickael Meira. O suplente defende o remate de Gonçalo e vê a bola de Anderson sair por cima da trave. O Sporting é campeão da AF Lisboa 2013. Daí para cá, Abel ganha asas fora do Sporting, primeiro no Braga, depois no PAOK e agora no Palmeiras, onde levanta duas Libertadores e uma Taça do Brasil. Daí para cá, o Sporting só ganha três dos seis jogos na Amoreira – a fatia dos 50% acaba hoje, para o bem ou para o mal.

Calendário:

Sexta

Benfica (1)-Vizela (12)

Estoril (5)-Sporting (13)

Sábado

Braga (2)-Vitória SC (8)

Gil Vicente (11)-FC Porto (3)

Domingo

Casa Pia (7)-Arouca (10)

Sta Clara (16)-Marítimo (18)

Portimonense (4)-Famalicão (14)

Segunda-feira

Boavista (9)-Paços (17)

Chaves (6)-Rio Ave (15)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

