O sorteio da Liga dos Campeões já lá vai, o mundo do futebol português volta a concentrar-se na 1.ª divisão, com a quarta jornada. E hoje há Boavista vs Benfica mais Sporting vs Chaves.

Desporto 5 min.

Primeira Liga

Jornada 4. Saturday night fever

É preciso recuar até 1988, mais precisamente dia 29, um domingo, para encontrar o duplo confronto no mesmo dia. Na altura, Benfica e Sporting assistem à supremacia do FC Porto, já campeão nacional a três jornadas do fim. É o FCP de Ivic, vencedor de tudo e mais alguma coisa na ressaca do título europeu de Artur Jorge. Por acaso, esse fim-de-semana de 28/29 Maio, o famoso adjunto Octávio Machado rescinde contrato com a instituição e vai pregar para outra freguesia.

O Benfica, segundo classificado, acabara de perder a final da Taça dos Campeões para o PSV, nos penáltis, e visita o Bessa sem a motivação de outros tempos. Naturalmente, a derrota europeia faz descer a moral. Do onze em Estugarda ao do Bessa, só três resistentes: Silvino, Álvaro e Pacheco. A novidade é Álvaro a capitão, na ausência de Shéu, dono da braçadeira vs PSV por culpa da ausência de Diamantino, lesionado gravemente na semana anterior à final, vs Vitória SC, num lance com Adão.

Adiante, o Boavista, treinado pelo brasileiro Pepe, sonha com a Europa e assume a vantagem pelo compatriota Chiquinho Carioca. O Benfica de Toni, mesmo nas lonas, consegue o ponto através do suplente Tó Portela, avançado português contratado ao Tirsense e emprestado ao Penafiel na época seguinte.

Já o Sporting vive uma crise sem precedentes, com Jorge Gonçalves a entrar em processo eleitoral na sequência de uma semana rica em acontecimentos trágico-cómicos: enquanto o bigodes dá uma conferência de imprensa no Hotel Penta a questionar a legitimidade da existência do Conselho Leonino, o presidente demissionário Amândio de Freitas negoceia o holandês Frank Rijkaard com o Milan, através de Adriano Galiani, braço-direito do presi Silvio Berlusconi.

A transferência é tudo menos pacífica, uma vez que a sala de imprensa do Estádio José Alvalade é invadida por 300 adeptos completamente fora de si. Dos insultos à agressão é um passo e o vogal José Dias vai ao tapete. A polícia é chamada a intervir e a reunião iniciada às 1830 só acaba mais de duas horas depois, com os três dirigentes do Milan fechados na tal sala – Galliani mais Ariedo Breda (chefe de departamento do futebol) e Massimo Berrutti (advogado).

O negócio com o Milan vale 115 mil contos mais o argentino Borghi, dispensado pelo Milan. Caso Borghi não queira vestir a camisola do Sporting, como tal acontece, o grémio de Alvalade recebe mais 40 mil contos. Acaba assim uma novela picante, iniciada em Fevereiro 1986, quando Jorge Gonçalves convida Rijkaard a visitar Lisboa para conhecer o Sporting e comer um linguado.

Em Outubro do ano seguinte, Rijkaard regressa a Lisboa, vê um treino do Sporting e conhece o treinador inglês Keith Burkinshaw. Pelo meio, dá conta da sua insatisfação no Ajax por culpa da má relação com o treinador Johan Cruijff. No dia 11 Fevereiro 1988, o médio holandês treina com o Sporting e o Ajax confirma a transferência, válida por dois anos. Sem dinheiro para pagar a totalidade do negócio, o Sporting pede 284.700 contos de ajuda a um grupo multinacional chamado Ecofinance.

A transferência nunca passa do papel para o campo, por obra e graça do conselho de justiça da FPF. Atraso na inscrição, dizem eles. Rijkaard entra em depressão: ‘Por favor, deixem-me jogar’. Em Espanha, a lei da transferência é diferente e Rijkaard é inscrito no Saragoça. Antes de viajar, Rijkaard ainda treina mais uma vez com o Sporting e lesiona-se no joelho direito. Só se estreia na Liga espanhola em Abril. Daí a um mês, o seu passe é vendido pelo Sporting para o Milan, a troco de 155 mil contos. ‘Foi um bom golo’, desabafa Amado de Freitas. Daí a outro mês, joga o Euro-88 e levanta a taça ao lado dos outros ilustres milanistas Gullit e Van Basten.

No meio desse turbilhão de emoções eleitorais, entre Amado de Freitas e Jorge Gonçalves, o Chaves de Raúl Águas empata 0:0 no José Alvalade e empurra o Sporting para o quarto lugar, atrás do Belenenses. Na semana seguinte, Jorge Gonçalves apresenta o avançado sueco Eskilsson no intervalo do jogo em Vidal Pinheiro, vs Salgueiros. É o fungagá da bicharada, é o leão sem rei nem roque.

Valha o hóquei em patins. É verdade, o Sporting festeja o título de campeão nacional na casa do Benfica nesse mesmo fim-de-semana. Já vencedor do Torneio de Abertura, vs Paço de Arcos (8:7 nas meias) e Parede (6:2 na final), o Sporting encara a época desportiva 1987-88 com natural optimismo. O treinador é António Livramento, um nome maiúsculo, e os reforços chamam-se Vítor Fortunato (Física) e Rui Santos (Parede). Na primeira jornada, cai o carmo e a trindade com a vitória do Paço de Arcos na nave de Alvalade por 3:2. Seis jornadas (e vitórias) depois, mais um revés com o 3:0 nas Antas, onde mora o pentacampeão português.

A vida só se endireita com o 9:2 vs Benfica, no adeus à primeira volta, e a confirmação do título é precisamente no dérbi, em plena Luz, por 3:1. A táctica de Livramento é a de atacar pela certa e defender com galhardia. O Benfica vê-se completamente manietado e passa o jogo a tentar invadir a área de Gelásio. Em vão. O Sporting é o rei do rinque e festeja à grande. Livramento nem cabe em si de contente. ‘Já fui campeão mundial, mas este título é-me igualmente saboroso. Estou felicíssimo.’ A juntar ao título colectivo, o de melhor marcador para Pedro Alves com 67 golos.

Eis a história do único dia em comum com Boavista vs Benfica e Sporting vs Chaves. E hoje, como é?

